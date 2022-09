Russie: funérailles de Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l'Union soviétique

Un hommage en demi-teinte, c'est ce qui se profile aujourd'hui à Moscou où sont célébrées les obsèques de Mikhaïl Gorbatchev, décédé mardi dernier 30 août. Vladimir Poutine a lui-même donné le ton de cette fébrilité russe à rendre hommage à l'initiateur de la perestroïka. Il a annoncé qu'il ne participerait pas, ce samedi, aux obsèques du dernier président de l'Union soviétique. Mais le Kremlin devrait tout de même apporter sa touche à l'hommage.

Avec notre correspondant à Moscou, Paul Gogo

Vladimir Poutine l’a assumé au cours de ses dernières déclarations, il n’y aura pas d’hommage national aujourd’hui à Mikhaïl Gorbatchev, c’est sa fondation, la fondation Gorbatchev, fondée en 1991, qui organisera cette journée de funérailles dans le centre de Moscou.

Cette fondation est composée de proches qui se sont affairés ces dernières années à protéger l’héritage du politicien, parce que la société russe est de plus en plus poussée à regretter la fin de l’URSS.

Le Kremlin l’assure, il mettra tout de même au service de la fondation son service du protocole pour offrir, d’après certains médias, une haie d’honneur de militaires à l’ancien président soviétique. À la mi-journée, tous les Russes auront la possibilité de rendre un dernier hommage à Mikhaïl Gorbatchev, dont le corps sera exposé dans la Maison des syndicats, à deux pas du Kremlin, c’est une tradition en Russie.

Puis, Mikhaïl Gorbatchev sera enterré dans l’après-midi au cimetière des grandes personnalités du pays, le cimetière Novodevitchi à Moscou, il sera enterré aux côtés de sa femme Raïssa, et non loin de son successeur au Kremlin, Boris Eltsine.

♦ Témoignage

Pavel Palazhchenko s’occupe aujourd’hui des relations presse du fonds Gorbatchev. Il a été l’interprète en chef de Gorbatchev quand il dirigeait l’URSS de 1985 à 1991 et a été de toutes les rencontres diplomatiques importantes. Il revient sur ces années.

« Je pense que très souvent, beaucoup de choses ne se sont pas bien passées. Les pires moments ont été les scandales d'espionnage, et quand les navires de guerre américains sont entrés dans les eaux territoriales soviétiques, ce qui à ce moment-là semblait saborder tout le processus de normalisation des relations avec les États-Unis et de désarmement nucléaire. Je me souviens de beaucoup de moments difficiles comme ça, et aussi beaucoup de bons moments. Ce qui ressort à mon avis, c'est que Gorbatchev et Reagan, malgré ces bosses et ces trous sur la route, sont restés sur la bonne voie. C'est très important pour garder le cap malgré les divers problèmes, défis et difficultés. J’ai compris que les choses commençaient enfin à aller dans la bonne direction lorsque le premier traité de contrôle et de réduction des armements a été signé à Washington en décembre 1987. Pour moi, c'est le moment décisif, celui où j'ai compris que les relations avec les États-Unis et globalement avec l'Occident étaient sur la bonne voie. »

Un héritage à préserver

« Nous continuerons à travailler et nous pensons que notre tâche principale est précisément de travailler pour que son héritage soit préservé. Nous avons des archives, ses papiers, y compris ceux qui sont maintenant dans sa résidence. Il a une grande bibliothèque. Nous organiserons des conférences pour discuter de son héritage. Nous prévoyons donc de continuer à travailler très dur pour nous assurer que l'héritage sera préservé pour les générations futures.

Je ne pense pas que tout ce pour quoi il a travaillé ait été détruit ou est en train de l’être. Mais, bien sûr, beaucoup d'événements survenus dans le monde et en Russie au cours des dernières années l'ont vraiment mis en colère. Mais, la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone il y a quelques semaines, j'ai senti qu'il restait optimiste à long terme. Il avait la même foi en l'avenir de la Russie que celle qu’il a toujours eue. L'un de ses livres s'appelle "Je suis optimiste". Et, bien sûr, il est difficile d'être optimiste en ce moment en regardant les perspectives à court et peut-être à moyen terme. Mais à long terme, je pense qu'il a gardé la foi et l'optimisme quant à l'avenir à long terme. »

