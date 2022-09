Royaume-Uni: les Tories à la veille de l'élection du nouveau Premier ministre

Le Royaume-Uni connaîtra le nom de son nouveau Premier ministre lundi 5 septembre, un peu avant 14 heures (heure de Paris). Ce sont les 200 000 militants du Parti conservateur qui ont voté ces six dernières semaines pour choisir leur nouveau dirigeant entre Liz Truss, ministre des Affaires étrangères, et Rishi Sunak, ancien ministre de l’Économie. Une fois élu, le nouveau Premier ministre devra se confronter à un défi de taille : la crise économique.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Si Liz Truss et Rishi Sunak, les deux candidats à la succession de Boris Johnson, ont des programmes très différents, les militants conservateurs n'ont qu'un même mot à la bouche : se réunir.

Les conservateurs, même en campagne interne, restent une famille, martèlent ainsi Lee et James, supporters de la favorite Liz Truss.

« Un débat robuste, c’est sain, affirme le premier. Il n’y a pas besoin d’être belliqueux, mais je trouve que c’est bien de débattre plutôt que tout le monde soit tout le temps d’accord. »

Son camarade le rejoint : « Qui que ce soit le vainqueur, je suis sûr qu’il ou elle reprendra les meilleures idées de cette campagne. À partir de ce lundi, on redevient membres d’une même équipe. »

Au micro, zéro tacle… Surtout du côté des partisans de Rishi Sunak, qui admettent que d’après les sondages, ils risquent bien de perdre. L’ancien ministre, d’ailleurs, salue le bilan de sa concurrente.

« Il y a bien plus de sujets sur lesquels je suis d’accord avec Liz, que de sujets sur lesquels nous divergeons, assure ainsi Rishi Sunak. Liz est une merveilleuse ministre des Affaires étrangères, une formidable ambassadrice pour notre pays et nous devrions tous lui rendre hommage, car c’est une conservatrice fière et passionnée. »

« Bien sûr que je serais déçue s’il n’est pas élu, confie Samia, vêtue d'un tee-shirt estampillé « Ready for Rishi », mais je comprends que c’est celui qui a le plus de voix qui l’emporte et nous devons le soutenir autant que possible. Au bout du compte, nous sommes tous des conservateurs, et nous soutiendrons la personne qui sera élue chef du parti, et nous battrons le Parti travailliste aux prochaines législatives ! »

Inflation à 10%

Si les deux candidats ont bien un point commun, c’est leur ennemi désigné : Keir Starmer, leader travailliste, donné 15 points devant les conservateurs si les Britanniques devaient élire un nouveau gouvernement aujourd’hui.

Le successeur de Boris Johnson prendra ses fonctions mardi et devra affronter immédiatement son premier défi : la crise économique. Il va en effet hériter d’une inflation à 10%, inédite depuis 40 ans.

Clare Moriarty dirige le réseau d’aide économique et légale Citizens Advice et n’a jamais vu une telle situation. « Nous voyons des gens qui sont déjà dans des situations impossibles, rapporte-t-elle. Des gens qui viennent pour la première fois et qui gagnent 40, 50 000 mille livres par an (plus de 4 000 euros par mois). D’ordinaire les demandes liées aux factures d’énergie sont moindres en été, mais pas cette semaine. Et en août, on a enregistré un nombre record de demandeurs pour les banques alimentaires… »

Un paquet d’aides a été annoncé en mars, mais depuis l’inflation s’est accélérée. L’énergie va augmenter de 80% en octobre. Il faudra d’autres aides, beaucoup plus ciblées, beaucoup plus importantes.

« Si le gouvernement n’intervient pas, explique Lalitha Try, chercheuse au sein du think tank Resolution Foundation, le revenu moyen va chuter de 10%, un record, au cours des deux prochaines années. On enregistrera 3 millions de personnes dans la pauvreté absolue en plus d'ici à la prochaine fois. La pauvreté absolue chez les enfants augmentera de 45% entre l’année dernière et l’année prochaine. »

Selon le think tank, les aides pour l’instant promises par la favorite Liz Truss, des réductions d’impôt, ne permettront pas d’aider les plus vulnérables.

