Ukraine: à Odessa, Marina attend que Kherson soit reprise aux Russes

Avec nos envoyés spéciaux à Odessa, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Les sirènes qui retentissent régulièrement à Odessa ne semblent pas troubler grand-monde.

Marina Brousskaya, elle, ressent toujours une inquiétude. Juste avant le début de la contre-offensive, avec ses parents et sa grand-mère, cette jeune de femme de 24 ans a fui son village, qui était sous occupation russe depuis les premiers jours de la guerre.

Nous n’avions pas prévu de partir, nous espérions accueillir nos défenseurs chez nous, mais malheureusement, la situation s’est tellement tendue que nous avons été contraints de partir. C’était devenu insupportable de rester là-bas. En plus des bombardements, il y avait de la pression constante de la part des soldats russes. Ils se sentaient chez eux et faisaient en sorte que nous ayons peur d’eux. C’était très dur et très effrayant.