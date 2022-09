Les Turcs rognent sur les loisirs pour faire face à l’inflation

80,2% : c'est le taux d'inflation en août, sur un an, en Turquie. Il s'agit du taux officiel, publié ce lundi 5 septembre par l'Agence nationale des statistiques, mais contesté par un groupe d'économistes indépendants qui le situent plutôt au-dessus des 180%. C'est, quoi qu'il en soit, un niveau inédit depuis plus de vingt ans et l'arrivée au pouvoir du parti de Recep Tayyip Erdogan. À neuf mois des élections, la hausse des prix généralisée alimente le mécontentement dans la population. D’autant que, pour faire face, beaucoup de Turcs ont dû limiter leur vie sociale, voire y renoncer.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Istanbul, Anne Andlauer

Bekir, 37 ans, père de deux enfants, est comptable dans une entreprise. Il sait donc de quoi il parle quand il dit qu’il a « fait ses comptes » et que le calcul est sans appel. « Comme tout est devenu trois ou quatre fois plus cher, on se concentre sur les besoins de base. On essaye d’éviter les extras. »

Ce que Bekir appelle des « extras », c’est la séance de cinéma ou le petit resto qu’il s’accordait avec son épouse plusieurs fois par mois ; la virée à l’espace de jeux du centre commercial où il emmenait souvent ses fils. Et même, cet été, les vacances en famille : « Comme mon épouse travaille aussi, on avait l’habitude de manger souvent dehors. Maintenant, on le fait nettement moins, on mange à la maison, on rend moins visite aux membres de notre famille. Même chose pour les vacances, car le voyage en voiture coûte aussi cher que le séjour lui-même. »

« Pas d’argent pour m’acheter des livres »

Comme Bekir, de nombreux Turcs rognent sur leur vie sociale pour faire face à la chute de leur pouvoir d’achat. En août, sur un an, les prix dans les restaurants ont grimpé de 81%. Dans le secteur du divertissement et de la culture, la hausse dépasse 58%.

Beyza, une étudiante, a fait une croix sur ses loisirs. « Pour payer mes études, je travaille tous les jours : dans des librairies, des cafés, des bars. Mais je n’ai pas d’argent pour m’acheter des livres, boire un verre ou prendre un peu soin de moi ! Et notre président voudrait que la jeunesse se tienne tranquille dans ces conditions ? »

Les prochaines élections, législatives et présidentielle, auront lieu au plus tard en juin 2023.

►À lire aussi : « Ça n’arrête pas, cette inflation ! »: en Turquie, le prix du carburant explose

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne