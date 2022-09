Italie: l'extrême droite étale ses divergences à trois semaines des élections législatives

Les leaders d'extrême droite Giorgi Meloni et Matteo Salvini au palais présidentiel du Quirinal à Rome le 29 janvier 2021.

En Italie, à trois semaines des élections législatives anticipées, la campagne électorale est entrée dans le vif du sujet. Tous les sondages l’indiquent, la coalition des droites peut l’emporter haut la main sur le centre gauche. Mais les divergences de fond qui séparent ses dirigeants font planer le doute sur sa capacité à gouverner le pays au lendemain du scrutin.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

Des divergences particulièrement marquées entre les deux partis d’extrême droite Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni et la Ligue de Matteo Salvini. Ils sont nationalistes, souverainistes, hostiles à l’immigration et notoirement eurosceptiques. Ils font partie de la même coalition des droites, avec le petit parti centriste de Berlusconi. Mais dans cette campagne électorale, les deux leaders politiques accumulent les contradictions.

Meloni est atlantiste, favorable à l’envoi d’armes à l’Ukraine et ne veut pas remettre en question les sanctions européennes contre la Russie. Salvini a été un fan de Poutine et il juge inopérantes ces sanctions qu’il accuse d’être responsable de l’appauvrissement des entreprises et des citoyens italiens. Il conteste aussi les envois d’armes aux Ukrainiens.

En économie, les alliés d’extrême droite ne sont pas davantage à l’unisson. Meloni veut des aménagements au plan de relance européen, mais souscrit aux engagements pris par le gouvernement démissionnaire de Mario Draghi. Salvini juge ce plan complètement dépassé par l’inflation. Et veut relancer le pays en creusant davantage le déficit budgétaire.

S’ils gagnent ces élections, on voit mal comment ils gouverneront ensemble.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne