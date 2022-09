La Hongrie se résout à créer une autorité anticorruption pour recevoir des fonds de l’UE

Le Premier ministre hongrois VIktor Orban avait déclaré ne pas avoir besoin des fonds de relance européens, mais il a dû faire volte-face après le changement de situation économique. Ici, lors d'une visite à Vienne, le 28 juillet 2022. © Theresa Wey / AP

Alors que l’Union européenne a attribué près de six milliards d’euros à la Hongrie pour relancer son économie post-Covid-19, le pays n’était pas sûr de toucher aux fonds. Car Bruxelles exige plus de transparence dans son utilisation : la Hongrie est le deuxième pays le plus corrompu d’Europe, et selon plusieurs rapports, cela va jusqu’au sommet de l’État. Pour obtenir le déblocage des fonds, le gouvernement de Viktor Orban a annoncé lundi 5 septembre vouloir créer une Autorité chargée de lutter contre la corruption.