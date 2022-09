L’Ukraine annonce des avancées significatives dans sa contre-offensive dans le Sud et l’Est

Des membres des forces armées ukrainiennes quittent la ville de Bakhmout après faire face aux troupes pro-russes, dans la région de Donetsk, le 7 septembre 2022. © Ammar Awad / Reuters

Le gouvernement ukrainien a annoncé mardi 6 septembre que ses forces armées étaient passées à l’attaque non seulement dans la région de Kherson, mais aussi dans le Donbass et dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays. Le lendemain matin, plusieurs sources annoncent que des localités dans le Sud et dans l’Est auraient été libérées des forces d’occupation pro-Moscou.