La Lituanie, la Lettonie et l’Estonie interdisent les Russes de territoire même munis d’un visa

Pour faire pression sur la Russie, l’Union européenne vient de décider que les citoyens russes ne pourront plus bénéficier d’un tarif réduit ou d’un délai raccourci pour obtenir un visa Schengen leur permettant de voyager en Europe. Mais les trois pays baltes limitrophes de la Russie, ont annoncé mercredi 7 septembre aller plus loin : les citoyens russes y seront désormais interdits de territoire, même s’ils possèdent déjà un visa.

Avec notre correspondante à Riga, Marielle Vitureau

Les ministres lituanien, letton et estonien se sont mis d’accord sur la décision, qui sera prise au niveau national, mais le principe sera identique : les ressortissants russes ne pourront plus voyager dans les pays baltes, même munis d’un visa Schengen.

Ils sont 135 000 à s’être rendus en Lituanie depuis le début de la guerre, et deux fois plus en Estonie.

Pour les trois Baltes, il s’agit tout simplement d’une question de sécurité. Le tourisme de masse ne correspond pas à l’esprit des sanctions.

Si la mesure qui entrera en vigueur à la mi-septembre est la plus stricte, ce n’est pas la première. Depuis le 24 février, le premier jour de la guerre, les pays baltes ne délivrent plus de nouveaux visas aux Russes. Dans le courant de l’été, l’Estonie a même décidé de ne plus accepter les touristes russes avec des visas Schengen délivrés par son propre pays, et de ne plus accorder de permis de séjour pour les Russes qui voudraient venir étudier.

Les trois pays baltes ne ferment pas complètement leurs portes toutefois : les ressortissants de la Fédération de Russie, notamment journalistes, qui doivent quitter leur pays pour des raisons humanitaires seront acceptés. Des centaines de visas et de permis de séjour leur ont déjà été délivrés.

