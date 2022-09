Liveblog

[En direct] Mort de la reine Elizabeth II: les hommages affluent du monde entier

Une grande foule s'est retrouvée devant le Palais de Buckingham à Londres, après l'annonce de la mort de la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022. © Toby Melville / Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La reine Elizabeth II est décédée à l'âge de 96 ans ce jeudi 8 septembre. Son état de santé s'était fortement dégradé un an après avoir passé une nuit à l'hôpital pour des raisons jamais précisées. De Washington à New Delhi, en passant par Paris et Dublin, des capitales et personnalités du monde entier ont salué la monarque et ses sept décennies de règne.