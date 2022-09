Espagne: le FC Séville, exemple à suivre en matière d’adaptation écologique

À Séville, les eaux de l’irrigation et les eaux pluviales sont systématiquement réutilisées aussi bien dans le stade principal Sanchez-Pizjuan que dans les installations sportives du club, situées à quelques kilomètres.

Alors qu’en France, et ailleurs, les clubs de foot sont au centre de polémiques sur l’adaptation écologique, en Espagne, une entité sportive fait figure de référence en la matière. C’est le Football Club de Séville, l’un des deux grands clubs de la capitale andalouse. Un club qui a une approche globale liée à l’impact environnemental.

L’approche du FC Séville n’est pas une stratégie opportuniste récente, mais déjà en place depuis 2011, avec un vrai projet, et une vraie vision d’ensemble qui peut se résumer à une préoccupation : comment réduire au maximum l’empreinte carbone ? Tout a commencé avec une petite révolution dans le traitement du gazon, un traitement différencié en hiver et en été.

Un contrat a été signé avec un fournisseur d’engrais naturels qui permet de fertiliser le gazon de façon équilibrée et soutenable, et de consolider un substrat qui retient l’humidité et donc, de nécessiter moins d’arrosage, en moyenne, 50% en moins.

Réduire impérativement la consommation en eau

Dans le sud de l’Espagne, la question de l’eau est fondamentale. L’idée centrale, c’est de réduire la consommation en eau. À Séville, les vagues de chaleur y sont chaque fois plus terribles, le thermomètre a même atteint 48°C cet été. On table bien sûr sur le recyclage, les eaux de l’irrigation et les eaux pluviales sont systématiquement réutilisées aussi bien dans le stade principal, le Sanchez Pizjuan, que dans les installations sportives à quelques kilomètres. Cela permet au club d’économiser 50% de l’eau.

En outre, on construit un aljibe de 1000 m3, un aljibe, c’est le nom arabe donné ici pour désigner un réservoir d’eau, et qui sera alimenté par des canalisations et par un immense toit censé récupérer les eaux de pluie. Et bientôt, les eaux des toilettes seront également réutilisées.

D’autres clubs emboitent le pas au FC Séville

Une démarche du club qui fait écho, notamment avec les canicules de cet été. Les médias sportifs en parlent de plus en plus aussi car les dirigeants du club ont une approche globale, intégrale. Un système de téléguidage permet d’augmenter ou de baisser l’illumination du stade en fonction de s’il s’agit d’un simple entrainement ou bien d’un match retransmis à la télévision.

Toute la machinerie utilisée est 100% électrique, ce qui évite aussi la contamination acoustique. Le club assure être parvenu à 75% d’économie sur sa consommation énergétique, c’est considérable. Et efficace, au point que cinq autres clubs méditerranéens, qui souffrent aussi de sécheresse, ont décidé de lui emboiter le pas, à Valence ou à Majorque et aussi le Betis, l’ennemi juré et l’autre grand club de football de Séville.

