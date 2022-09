L'Espagne ne décolère pas après le rejet du gazoduc franco-espagnol Midcat par la France

Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'Espagne appelle à la relance du projet de gazoduc MidCat, destiné à renforcer son interconnexion gazière avec la France et l'indépendance énergétique de l'UE vis-à-vis de la Russie (image d'illustration). AFP - JOSEP LAGO

La polémique entre la France et l’Espagne à propos du Midcat, un gazoduc qui unirait les deux pays et permettrait de désenclaver l’Espagne, ne retombe pas. La sortie musclée d’Emmanuel Macron, estimant qu'il n'y avait d'urgence et que les actuelles interconnexions n'étaient utilisées qu’à moitié, n’a pas été du goût de Madrid. D’autant que Bruxelles refuse d’arbitrer et renvoie les deux pays dos à dos.