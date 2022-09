La Biélorussie annonce le début de manœuvres militaires près de ses frontières

Dans le contexte de la guerre en Ukraine et sachant que la Biélorussie est un allié de Moscou, ces exercices militaires représentent en quelque sorte une nouvelle pression exercée contre l’Union européenne et l’Ukraine.

La Biélorussie accroit la pression dans l’Europe de l’Est : Minsk a annoncé le début de manœuvres militaires près de la ville de Brest qui n’est située qu’à quelques kilomètres de la frontière avec la Pologne, ainsi que dans la région de Minsk et dans le nord-est du pays. Selon le ministère biélorusse de la Défense, ces exercices devraient durer jusqu’au 14 septembre.

Le but de ces manœuvres militaires, selon les autorités biélorusses, est de s’entraîner à libérer des territoires provisoirement capturés par l’ennemi et à reprendre le contrôle de régions frontalières. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et sachant que la Biélorussie est un allié de Moscou qui accueille des troupes russes et beaucoup de matériel sur son sol, ces exercices militaires représentent en quelque sorte une nouvelle pression exercée contre l’Union européenne et l’Ukraine.

Des milliers de militaires

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) n’a d’ailleurs pas été informée de ces manœuvres, car selon Minsk, le niveau de troupes et d’équipements militaires engagés ne l'y oblige pas. Mais d'après des médias locaux, environ 7 500 militaires, plus de 250 véhicules et une trentaine d’avions et d’hélicoptères seraient tout de même mobilisés dans le cadre de ses manœuvres dont certaines vont se dérouler à seulement quelques kilomètres des frontières polonaises et ukrainiennes. Une zone où l’armée ukrainienne a justement stationné des troupes et construit des fortifications de peur que l’armée biélorusse ne prenne part au conflit au côté des troupes russes.

Le soutien de Minsk à la Russie

Minsk soutien l’intervention russe en Ukraine depuis le début du conflit. Les dirigeants biélorusses font d'ailleurs l’objet de sanctions au même titre que Moscou, même si le président Alexandre Loukachenko a toujours nié toutes intentions de son pays de prendre part au conflit.

