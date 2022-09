Royaume-Uni: Liz Truss annonce un plan d’aide massif face à l’envolée des coûts de l’énergie

Liz Truss vient de présenter son plan d’aides devant le Parlement britannique : 2500 livres par an maximum pour un foyer moyen. Les entreprises et les commerces pourront aussi toucher des aides plus ciblées et plus limitées dans le temps. (Image d'illustration)

Le Royaume-Uni traverse une crise énergétique : les Britanniques ne bénéficient d’aucun bouclier tarifaire, et le régulateur a relevé le plafond tarifaire à 3 500 livres sterling par an pour un ménage type, soit plus de 4 000 euros, une facture impossible à payer pour de nombreux citoyens. Liz Truss, arrivée à Downing Street ce mardi 6 septembre a promis de soutenir les citoyens.

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

La Première ministre vient de présenter son plan d’aides devant le Parlement britannique : 2 500 livres par an maximum pour un foyer moyen. On parle tout de même de 2 900 euros par an, mais le régulateur prévoyait une hausse à plus de 8 000 euros par an en avril. Les entreprises, les commerces pourront aussi toucher des aides plus ciblées et plus limitées dans le temps.

Sur le financement de cette « garantie énergétique », pas de taxe exceptionnelle sur les profits des géants du secteur. Liz Truss a prévu d’abolir la taxe verte, cette contribution sur les factures d’énergie qui finance les projets renouvelables. Davantage de détails seront fournis dans le budget présenté à la fin du mois. L’estimation du coût de ces aides : plus de 130 milliards de livres. L’opposition, si elle accueille à bras ouverts le soutien, s’inquiète de l’impact à long terme de ces emprunts pour le contribuable.

L'ambition de devenir exportateur net d'énergie à l'horizon 2040

C'est un virage drastique par rapport à la campagne de Truss qui décrivait les aides directes comme des « pansements » incapables de résoudre les problèmes de fond. Mais la pression devenait intenable face à la crise du coût de la vie, économistes, ONG, syndicats et mêmes énergéticiens alertant sur une catastrophe humanitaire si rien n'était fait.

Le Royaume-Uni est très dépendant des prix du gaz, qui ont été multipliés par sept sur un an, notamment à cause des tensions sur l'approvisionnement depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour éviter une répétition de la crise énergétique, le Royaume-Uni souhaite devenir exportateur net d’énergie à l’horizon 2040. En plus du renouvelable, Liz Truss, ancienne cadre chez Shell, prévoit d’autoriser la fracturation hydraulique et d’étendre les forages en mer du Nord. Une ambition qui devrait remettre en question l’objectif du gouvernement d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

