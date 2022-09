À la Une: tensions entre la Grèce et la Turquie à l’approche du centenaire de la «catastrophe de Smyrne»

Revue de presse des Balkans

À l’approche des commémorations des cent ans de l’Incendie de Smyrne (aujourd’hui Izmir), qui marque le début de la « grande catastrophe » pour les Grecs, les tensions entre Athènes et Ankara reprennent de plus belle. Chaque camp joue la carte nationaliste pour faire oublier ses déboires.

Tensions entre la Grèce et la Turquie à l’approche du centenaire de la « catastrophe de Smyrne »

Le 8 septembre 1922, les Turcs reprenaient le grand port d’Asie Mineure. Quelques jours plus tard, un immense incendie ravageait la ville et des dizaines de milliers de chrétiens prenaient le chemin d’une Grèce où ils n’avaient jamais mis les pieds. Le souvenir de cette « grande catastrophe » hante toujours les mémoires et attise les tensions nationalistes. Entretien avec l’historien Hervé Georgelin.

Turquie : il y a cent ans, la chute de Smyrne et l’exode des Grecs

Diplomatie : l’UE et la Turquie à l’offensive

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron ont pris ensemble leur plus belle plume pour demander à Aleksandar Vučić et à Albin Kurti de faire enfin aboutir leur dialogue. Mais Paris et Berlin semblent bien démunis face aux rodomontades des dirigeants serbe et kosovar.

Dialogue Kosovo-Serbie : le couple franco-allemand s’engage, mais sans carotte ni bâton

Le président turc a achevé jeudi une visite de trois jours en Bosnie-Herzégovine, Serbie puis Croatie. L’occasion de renforcer l’influence de son pays dans le sud-est de l’Europe et de venir soutenir ses amis, à commencer par les nationalistes bosniaques en pleine campagne électorale.

La tournée stratégique et politique d’Erdoğan dans les Balkans

Les Églises face à l’homophobie

Le Président Vučić a décidé seul qu’il valait mieux annuler l’EuroPride de Belgrade. Mais qu’a-t-il annulé au juste de cette grande semaine des fiertés paneuropéenne prévue du 12 au 18 septembre ? Et sur quelles bases ? L’analyse sans concession de l’avocate Vesna Rakić Vodinelić.

Serbie : l’Europride de Belgrade, une « annulation » honteuse et illégale

En visite lundi à Budapest, Porfirije a décerné à Viktor Orbán la médaille de l’ordre de Saint-Sava, la plus haute distinction de son Église. La cérémonie s’est déroulée au bureau du Premier ministre hongrois.

Croatie : les enfants de couples homosexuels ont droit au baptême catholique

Inflation et coupures de courant

La viande, l’huile, le poisson. Tout est trop cher. Se nourrir devient un défi pour beaucoup de Serbes, rincés par l’inflation galopante. De leur côté, les producteurs ne s’y retrouvent pas davantage. Reportage à Kragujevac, en Serbie centrale.

Inflation en Serbie : le défi de la survie quotidienne

Le Kosovo vit déjà depuis des mois au rythme de quotidiennes coupures d’électricité. En cause : la vétusté des deux centrales à charbon, incapables de satisfaire les besoins du pays. L’hiver sera très difficile.

Kosovo : vivre au rythme des coupures quotidiennes d’électricité

L’initiative Open Balkans tenait un sommet ce vendredi à Belgrade. L’occasion d’affirmer la solidarité des pays de la région face aux défis de l’hiver qui vient, et d’appeler à la solidarité de l’Union européenne pour couvrir les besoins en énergie.

Open Balkans : solidarité énergétique et appel à l’aide européenne

L’exode qui vide la Bosnie, le lynx qui disparaît

Depuis une décennie, ils sont plus de 50 000 à quitter chaque année la Bosnie-Herzégovine pour tenter leur chance à l’étranger. L’exode touche désormais toutes les classes d’âge. Les Nations unies tirent la sonnette d’alarme, les autorités font l’autruche.

La saignée démographique qui vide la Bosnie-Herzégovine

Il ne resterait plus qu’une trentaine de lynx des Balkans. Le félin, confronté à la fragmentation de son habitat naturel, voit de nouveau sa population diminuer ces trois dernières années. Une première depuis la mise en place d’un programme transnational de protection.

Le lynx des Balkans est de nouveau en danger d’extinction

