Elizabeth II et la mode: une reine du style

Loin d’être une fashion victime, Elizabeth II avait une garde-robe qui a peu évolué avec le temps, mais qui attirait toujours l’attention. Ses tenues étaient souvent porteuses de messages, ce qui a aussi aidé à construire l’image d’une souveraine qui, à sa façon, maniait les règles du style.

Quand le Royaume-Uni se déchirait autour du Brexit, la presse britannique n’attendait qu’une chose : l’avis de la reine. Mais le rôle de la souveraine ne lui permettait pas d’intervenir dans la politique, même si elle était à la fois chef d’État, des armées et de l’Église anglicane.

Cependant, quand Elizabeth II s’est affichée en 2017 devant le Parlement, lors d’un discours sur la sortie de l’Union européenne, portant un manteau bleu sur une jupe jaune et bleue, avec un chapeau assorti, il était impossible de ne pas y voir un message implicite, tant elle incarnait un véritable drapeau européen. Une image tranchante devant les costumes gris des parlementaires et robes rouges des Lords.

En 2020, Elizabeth II portait une robe verte, lorsqu’elle s’était adressée aux Britanniques pour parler de la pandémie de Covid-19. Comme un signe d’espoir pour ses sujets. Et en 2011, lors de sa première visite en Irlande depuis la création de la République, la reine avait débarqué à Dublin en vert aussi, mais cette fois la couleur renvoyait notamment au mouvement catholique de libération nationale de l’île d’Émeraude. Tout un symbole.

Une allure presque immuable

Pendant son règne, Elizabeth II a su jouer de son image. Si jusqu’aux années 1970, elle osait certains changements de style vestimentaire, avec le temps, la souveraine a adopté une allure presque immuable, surtout lors de ses apparitions officielles. Depuis quelques années, les tailleurs jupe ou les robes dans des coupes relativement discrètes étaient de rigueur. Seul détail, ses jupes étaient toujours lestées de petits poids invisibles, histoire d’éviter tout incident provoqué par un coup de vent indiscret.

En revanche, ses looks étaient souvent très colorés. On pourrait même dire que c’était là sa marque de fabrique. Jaune canari, vert pétant, bleu électrique, rose vibrant, corail… La reine n’avait peur de rien et cela avait une raison : par ses tenues souvent unies, mais très flashy, elle était repérable de loin. Au milieu de la foule, on l’identifiait facilement, ce qui était une aubaine pour ses sujets, pour les photographes, et surtout pour ses agents de sécurité.

Le même sac depuis 1968

Au-delà des tenues, la reine d’Angleterre avait aussi ses manies côté accessoires. Des broches sur presque toutes les tenues, dont la plus précieuse taillée dans le plus grand diamant brut jamais trouvé, le Cullinan. À la tête, des chapeaux parfois extravagants et, bien sûr, la couronne lors des grandes occasions.

Autre particularité : la reine portait le même sac depuis 1968 ! Un modèle dessiné par la marque londonienne Launer, devenue fournisseur officiel en maroquinerie de la famille royale britannique. Elizabeth II en aurait 200 exemplaires, de toutes les couleurs, faits sur mesure et adaptés à sa taille. Et contrairement au sac créé par la maison Dior spécialement pour Lady Diana lors du passage de la princesse par Paris en 1995, et qui peut être acheté par tous ceux qui en ont les moyens, le modèle du sac de la reine ne pouvait être porté que par la souveraine.

En plus de garder ses bonbons à la menthe, selon son entourage, ce petit sac servait aussi à protéger la reine de personnages « inconvénients ». La presse britannique, qui raffole de ces détails, adore raconter que, lors d’une réception, si la reine passait son sac du bras gauche au bras droit, son équipe comprenait que son interlocuteur l’ennuyait et trouvait un moyen d’interrompre la conversation.

Foulard et veste matelassée

Mais en dehors des occasions de représentation, la reine pouvait très bien passer pour une grand-mère faisant son marché dans un quartier cossu. À la campagne, elle adoptait un style plutôt décontracté, entre cardigans et vestes matelassées ou trench lors des beaux jours, souvent avec un foulard noué sur la tête à la moindre sortie. Accessoire, d’ailleurs, qui a été adopté par les jeunes dans le vent, filles ou garçons, les dernières saisons, preuve de son influence indirecte et évidemment involontaire.

Moquée ou imitée, la souveraine n’a jamais été loin de la mode. Comme quand elle annonce en 2019 avoir banni la fourrure de sa garde-robe, en suivant une tendance de fond de toute une industrie. Ou lors de son apparition « surprise » en 2018, au défilé londonien du jeune créateur britannique Richard Quinn, étoile montante qui venait d’être primée avec le Queen Elizabeth II Award for British Design, dans un vrai exercice de softpower pour la mode britannique.

Assise au premier rang, of course, elle a partagé les flashs avec l’autre reine, celle des podiums, Anna Wintour, la puissante patronne du magazine Vogue américain. Personne ne se souvient de la collection. En revanche, tous ont remarqué évidement Elizabeth II, face à une foule de fashionistas habillés en noir ou en couleurs criardes, tandis que la souveraine portait un tailleur uni gris clair, très discret. Encore une fois une stratégie du contraste digne de quelqu’un qui maîtrisait les codes de la mode pour se faire remarquer.

