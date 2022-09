Mort d'Elizabeth II: «London Bridge», un protocole détaillé jusqu'aux obsèques de la reine

Le drapeau britannique en berne sur le palais de Westminster, à Londres, le 8 septembre 2022. AP - Alberto Pezzali

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Royaume-Uni a entamé jeudi une période de deuil après la mort de la reine Elizabeth II. La fameuse opération « London Bridge is down » (« Le pont de Londres s'est effondré »), qui fixe une feuille de route très détaillée pour les jours qui viennent, a été déclenchée. Et c'est une séquence historique qui est lancée.