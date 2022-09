Ukraine: sous pression, certains employés de la centrale de Zaporijia prennent le chemin de l'exil

Reportage

Les affrontements se poursuivent aussi dans la région de la centrale nucléaire de Zaporijjia, aux mains des russes depuis le mois de mars 2022. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de bombarder la ville d’Energodar qui accueille la centrale et le site nucléaire lui-même, laissant planer un risque de catastrophe. Les employés de la centrale, sous pression, sont nombreux à prendre le chemin de l’exil. Leur premier point de chute est à 55 kilomètres de la centrale.

Avec nos envoyés spéciaux,Boris Vichith et Anastasia Becchio

Dans un bâtiment de l’université de Zaporijia, le centre d’aide aux déplacés d’Energodar accueille de nombreux employés de la centrale nucléaire. Après avoir tenu plus de cinq mois, les nerfs de Serhii, 58 ans, ont lâché, il a fui et a même fait un court séjour à l’hôpital : « Dans la centrale nucléaire, les soldats russes sont là pour soi-disant protéger le site, mais ils y ont entreposé tout leur équipement militaire. Comment peut-on travailler avec un fusil sur la tempe ? Là-bas, c’est insupportable. »

Situation délicate

La situation autour de la centrale est délicate confirme Dmitro Orlov, le maire d’Energodar, ancien ingénieur en chef des turbines, en exil à Zaporijia : « Sur le site de la centrale, c’est très tendu. Il y a des bombardements jour et nuit. Les employés redoutent d’aller travailler de peur d’être touchés par ces tirs. »

« C'était terrifiant »

Cet employé de la centrale, qui ne souhaite pas donner son nom parce qu’une partie de sa famille se trouve encore sur place, a récemment vécu l’une de ces frappes : « C’est tombé sur le passage qui relie le bâtiment où sont stockés les combustibles usés au réacteur numéro 2. On a dû vite aller se protéger dans un bâtiment aux murs épais, mais c’était terrifiant, parce que même ces murs si épais bougeaient ». Quelques jours plus tard, l’homme qui a travaillé plus de vingt ans dans la centrale comme technicien, a décidé d’abandonner son poste et de quitter sa ville.

