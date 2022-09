Charles III et les Caraïbes: un juste milieu à rechercher pour la Couronne

Jamaïque, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Grenade, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie. Hors territoires britanniques d'outre-mer, le roi Charles III est désormais chef de l'État dans ces pays des Caraïbes, ainsi qu'aux Bahamas et, sur le continent, au Belize.

Jusqu’en 2021, sa mère Elizabeth II était aussi reine de la Barbade, où la monarchie a, depuis lors, été abolie.

►Lire aussi : Mort d'Elizabeth II : le Commonwealth, vrai instrument d’influence diplomatique ?

D'un véritable engouement au début du règne d'Elizabeth II, ces royaumes ont peu à peu glissé vers une certaine défiance à l'égard de la monarchie, liée au colonialisme et à l'esclavage.

Quelles sont les implications d'un tel changement à la tête de la monarchie britannique pour ces États ? Réponse d'Adrien Rodd, maitre de conférences en civilisation britannique et du Commonwealth à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Ce que certains d'entre eux pourraient attendre, ce serait un monarque qui serait peut-être un peu moins effacé, un peu moins neutre, un peu plus à l'écoute des attentes et des revendications, et qui pourrait par exemple exprimer clairement et explicitement ses regrets vis-à-vis de l'histoire coloniale, de l'histoire de l'esclavage.

Peut-on s'attendre à ce que Charles III prenne de telles initiatives ? Adrien Rodd :

« Il existe, rappelle le maitre de conférence en civilisation britannique et du Commonwealth, des mouvements républicains dans plusieurs de ces pays, notamment en Jamaïque et à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. »

Ces mouvements républicains ont eu beaucoup de mal à mobiliser l'opinion publique, en partie parce que pour la plupart des habitants, la Couronne n'a absolument aucun impact sur leur vie quotidienne et donc il est difficile de prendre position fortement contre la monarchie, mais aussi du fait du respect qui était accordé à la personne de la reine. Et donc, il y a des militants républicains dans beaucoup de ces pays, qui ont, depuis un certain temps comme approche, de considérer que la mort de la Reine serait le moment opportun pour tenter de revitaliser leur cause en tablant sur l'espoir que l'affection dont bénéficiait la Reine ne se reporterait pas sur le roi Charles, et que ce serait véritablement le moment opportun pour proposer une rupture.