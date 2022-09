Mort d'Elizabeth II: le Commonwealth, vrai instrument d’influence diplomatique?

Avec la disparation de la reine, le Commonwealth, organisation intergouvernementale composée de 56 États, fait désormais face à un avenir incertain dans les mains du roi Charles III. Souvent critiqué pour n'être qu'une façade sans substance, le Commonwealth n’en reste pas moins un moyen pour certains États africains de se faire une place sur la scène internationale.

L’héritage qu’Elizabeth II laisse au monde s’étend bien au-delà des frontières du Royaume-Uni. Vestige de « l’Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais », le Commonwealth reste sans doute l’un des emblèmes phares de son règne. S’il fut pensé comme un outil majeur d’influence culturelle et de diplomatie pour le Royaume-Uni au moment de sa création, le Commonwealth est aujourd'hui devenu une organisation intergouvernementale avant tout symbolique, dont l’utilité est régulièrement questionnée. À sa tête pendant ses 70 ans sur le trône, la souveraine défunte passe désormais le flambeau au roi Charles III.

L’organisation compte 56 États-membres répartis sur les cinq continents, dont 15 pays reconnaissant le souverain britannique comme unique monarque et chef d’État, parmi lesquels l’Australie, le Canada, la Jamaïque ou encore la Nouvelle-Zélande.

Officiellement constitué en 1949, le Commonwealth est né des vagues de décolonisation de son empire, dirigé par une reine stratège et pragmatique. « Elle a eu l’intelligence de donner un nouvel élan au Commonwealth en acceptant d’intégrer des États indépendants et des républiques. C’est elle qui a donné le sens au Commonwealth qu’on connaît aujourd'hui », souligne Cécile Perrot, maître de conférences à l’université de Rennes 2.

Tout au long de ses années en tant que reine d’Angleterre, elle tisse des liens privilégiés avec les dirigeants des pays membres décolonisés, tout en leur offrant une tribune pour être vus et entendus. Une raison pour laquelle de nombreux pays d’Afrique tentent progressivement d’intégrer le club anglophone.

Un fonctionnement limité et un manque de crédibilité

Dépeint comme une vitrine de la bonne entente entre le Royaume-Uni et son ancien empire colonial, le Commonwealth cacherait-il aujourd’hui une coquille vide ? « Le Commonwealth est très soucieux de montrer qu'il respecte la souveraineté de tous ses membres pour éviter des accusations de néo-colonialisme, ce qui limite grandement son champ d’action », indique Adrien Rodd, maître de conférences en civilisation britannique à l’université de Versailles-Saint-Quentin.

Lors des sommets organisés tous les deux ans, les dirigeants des 56 États-membres se réunissent pour décider de priorités communes. Sauf que le Commonwealth se retrouve face à des États très hétérogènes avec des intérêts parfois divergents, qui l’empêchent de proposer des actions ambitieuses et le contraint à des résultats limités. « Pendant la seconde moitié du XXe siècle, il avait réussi à se trouver des priorités sur le champ diplomatique, notamment en mobilisant la communauté internationale pour faire pression contre le régime de l’apartheid en Afrique du Sud, détaille Adrien Rodd. Mais depuis le début des années 1990, le Commonwealth se cherche vraiment une utilité. »

Les critiques ne s’arrêtent pas là. Le Commonwealth pâtit d’un sévère manque de crédibilité pour faire respecter ses valeurs. « Il a très peu de moyens pour contraindre ses États membres, à cause du respect de la souveraineté », ajoute le spécialiste. Un des exemples les plus frappants pour Adrien Rodd : l’acceptation de la candidature du Rwanda en 2009, alors que la Commonwealth Rights Initiative, une ONG interne qui promeut la défense des droits de l’homme, avait établi un rapport très critique à l’encontre des pratiques du gouvernement de Paul Kagame. L’association recommandait de rejeter la candidature du pays, en soulignant qu’accepter un tel gouvernement en tant que membre suggèrerait que le Commonwealth ne prend pas ses valeurs au sérieux. Le Rwanda a malgré tout intégré l’organisation la même année.

Pour certains pays d’Afrique, une chance de se faire entendre

L’Afrique du Sud, le Cameroun, le Kenya, la Tanzanie ou encore le Nigeria font partie des 56 membres du Commonwealth. En juin 2022, le Gabon et le Togo rejoignent l’organisation, treize ans après le Rwanda. Le Zimbabwe a officialisé en 2018 sa demande de réintégrer le groupe, après l’avoir d’abord quitté en 2003.

Quid de ces pays africains désireux d’intégrer le Commonwealth, malgré les critiques autour de son manque d’efficacité ? Pour Adrien Rodd, la réponse est claire : le Commonwealth représente la possibilité de se faire entendre au niveau d’une institution internationale. « Les petits pays en développement en retirent beaucoup plus que les pays riches. Ils ont accès à de l’aide concrète, sous forme d’experts et de conseillers envoyés dans leurs pays. Mais ils ont surtout l’occasion de rencontrer d’autres chefs d’État= et d’exprimer leurs besoins lors des sommets. Même si son champ d’action est très restreint, le Commonwealth reste un vecteur d’expression des priorités des petits États. »

Une place au sein du Commonwealth permet donc d’ajouter une corde à l’arc de sa politique étrangère, mais aussi de développer des relations avec le monde anglophone. « C'est un espace de rencontres, qui permet d’asseoir son influence à l’étranger et qui offre certains débouchés diplomatiques et commerciaux importants », argumente Cécile Perrot.

Les visites de la famille royale dans les pays du Commonwealth et anciennes colonies britanniques n’en restent pas moins parfois tendues. Des protestations avaient éclaté lors de la visite du prince William et de Kate en Jamaïque en mars dernier, réclamant des excuses pour le rôle joué par la monarchie dans le commerce des esclaves par le passé.

Malgré les critiques du Commonwealth sur son héritage colonial, Adrien Rodd et Cécile Perrot s’accordent à penser que le Royaume-Uni n’a pas conservé le même degré de tensions que la France dans ses relations avec ses anciennes colonies africaines. « Le Royaume-Uni a connu une décolonisation plus rapide et plus fluide. Avec moins d’hostilité, et des ressentiments moins forts », déclare Cécile Perrot.« Il n’y a pas de présence militaire britannique, moins de présence économique et commerciale dans les anciennes colonies. Il n’y a pas d’équivalent à la “Françafrique” pour le Royaume-Uni », ajoute Adrien Rodd.

Quel futur pour le Commonwealth, sans son icône ?

Le roi Charles III sera-t-il en mesure de reprendre les rênes d’une telle organisation mondiale ? Le nouveau souverain, clairement moins populaire que sa mère, fait face à un défi principal : dépersonnaliser le Commonwealth, qu’Elizabeth II avait forgé autour de sa popularité. « La question se pose surtout pour les 15 pays qui reconnaissent le monarque comme chef d’État. Sa mort va probablement redonner un élan aux mouvements républicains existants en Australie ou au Canada, qui questionnent la légitimité du monarque britannique à devenir leur chef d’État », souligne Cécile Perrot.

Les liens personnels de la défunte avec les autres dirigeants, noués après des décennies de rencontres et de visites, seront certainement plus difficiles à consolider pour son fils successeur. « Charles III n’a pas le lien affectif et le respect qui existait pour sa mère », affirme Adrien Rodd.

Malgré tout, Cécile Perrot n'envisage pas le décès de la reine comme la fin du Commonwealth. « Il a une assise culturelle et diplomatique trop ancrée pour disparaître. Mais reste à savoir si cette institution va pouvoir servir d’instrument de pouvoir, comme semble le souhaiter le Royaume-Uni post-Brexit. »

Le gouvernement conservateur de Boris Johnson avait en effet vanté les mérites du Commonwealth après le Brexit, avec sa politique étrangère du « Global Britain », formalisé en 2021, pour retrouver des rapports commerciaux avec d'autres partenaires que l'Union européenne. « Les soutiens du Brexit attendent beaucoup de ces liens, pour renouer avec une certaine position passée. Reste à savoir si cette projection vers les pays du Commonwealth tient plus du fantasme que de la réalité », questionne Cécile Perrot.

