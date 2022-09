En Irlande, le décès d'Elizabeth II ravive aussi les plaies du passé

De nombreux politiciens irlandais ont félicité la reine Elizabeth pour ses efforts de réconciliation entre les deux îles. En particulier lors de son voyage à Dublin en 2011, la première fois qu’un monarque britannique venait en Irlande depuis l’indépendance. La présidente de l’époque Mary McAleese parle d’une visite «magique». Elizabeth II a même prononcé quelques mots en irlandais, un symbole très apprécié. Mais ce n’est pas forcément le même sentiment qui règne pour tout le monde. La Couronne britannique et ce qu'elle symbolise suscite toujours la colère d'une partie de la population.

Avec notre correspondante à Dublin, Laura Taouchanov

Devant l’ambassade britannique à Dublin, quelques passants déposent des fleurs. Un geste que Sheila a du mal à comprendre. « Une part de moi n’arrive pas à oublier comment certaines régions d’Irlande ont été traitées. On leur a montré zéro pitié. Il y avait une forte ségrégation en Irlande du Nord et je suis assez âgée pour m’en souvenir. Donc je ne ressens pas de sympathie pour la famille royale. »

Depuis l’annonce de sa mort, de nombreux messages de célébration affluent sur les réseaux sociaux. Des Irlandais comme Bill - qui ont bonne mémoire - explique le retraité, un oeil sur le drapeau du Parlement en berne. « Ok, elle est venue, elle a dit quelques mots en irlandais… mais c’était juste nous servir la soupe ça ! Pardon mais qu’elle aille se faire voir ! Il faut qu’on avance certes mais il y a beaucoup de plaies. Des membres de ma famille ont sûrement été tués par l’empire britannique. C’est ses ancêtres, c’est toujours là. »

A 22 ans, Grania n’a pas connu la guerre civile, ce qui explique peut-être pourquoi la jeune femme est plus mesurée. « On nous apprend à détester les Anglais. Mais ça me met mal à l’aise, tous les gens de mon âge sont aux anges ! Surtout qu’on va juste avoir un autre monarque à la place, un homme en plus, alors ça va pas s’améliorer ! »

De leur côté, les unionistes en Irlande du Nord se sentent orphelins et craignent pour leur culture britannique, déjà affectés par la victoire historique des républicains pro-réunification aux dernières élections.

