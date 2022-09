Guerre en Ukraine: Kiev multiplie les victoires, Moscou parle d'un repli calculé

Des véhicules blindés détruits sur une route de Balakliya, dans la région de Kharkiv, le 10 septembre 2022. AFP - JUAN BARRETO

Ces dernières heures, l’armée de Kiev a poursuivi une contre-offensive massive dans la région de Kharkiv, qui est même en train de s’étendre dans les territoires du Donbass. Samedi, les soldats ukrainiens ont repris le contrôle des villes stratégiques de Koupiansk et de d’Izioum, et leur avancée semble même se poursuivre plus à l’Est, au point que le Kremlin a admis devoir effectuer un repli stratégique sur Donetsk.