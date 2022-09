Législatives en Suède: l'extrême-droite a imposé ses thèmes à la campagne

Suède, le 10 septembre 2022: les électeurs ont commencé à voter comme ici pour un scrutin législatif qui se tient ce dimanche 11 septembre. Les Démocrates, le parti nationaliste et anti-immigration est en passe selon les sondages de rafler une inédite deuxième place, et de devenir la première formation d'un nouveau bloc des droites. AP - Ali Lorestani

Ce dimanche, plus de 7 millions et demi de Suédois sont appelés aux urnes pour des élections législatives. Dans un contexte de crise internationale, avec le conflit en Ukraine, et alors que la Suède attend d’intégrer l’OTAN, ce scrutin s'annonce serré et le parti d'extrême-droite des Démocrates, est en embuscade.