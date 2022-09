Reportage

Royaume-Uni: en Écosse, la mort d’Elizabeth II renforce les velléités indépendantistes

Si de nombreux Écossais pleurent la mort d'Elizabeth II, beaucoup ne pleurent pas son symbole. Ici, le tatouage du drapeau écossais sur la tête d'un garde, après la proclamation du nouveau roi, Charles III, à Édimbourg, le 10 septembre 2022. © Oli Scarff / AFP

Alors que la reine Elizabeth II est décédée jeudi dans sa résidence royale en Écosse, beaucoup sont venus se recueillir non loin, et sa dépouille reposera quelques jours à Édimbourg, la capitale écossaise, pour de derniers hommages avant de retourner à Londres pour ses funérailles. Mais son décès résonne différemment dans cette partie du Royaume-Uni, dont la jeunesse rêve de plus en plus d’indépendance et de rejoindre l’Union européenne.