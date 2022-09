Ukraine: le 6e réacteur de la centrale de Zaporijjia à l'arrêt

La centrale nucléaire de Zaporijjia, près d'Enerdoar, le 22 août 2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Ukraine a annoncé ce dimanche la mise à l'arrêt du sixième et dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud du pays, la plus grande d'Europe et occupée par les forces russes.