Belgique: au procès des attentats du 22-Mars, «pourquoi vous avez fait ça?»

Croquis d'audience réalisé le 12 septembre 2022, et montrant les accusés Sofiane Ayari, Salah Abdeslam, Oussama Krayem et Mohamed Abrini, à l'ouverture de l'audience préliminaire du procès des attentats jihadistes de mars 2016, à Bruxelles.

Six ans après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, la première journée du procès des neuf accusés s’est ouverte dans un bâtiment aménagé par le parquet fédéral de Belgique à cette occasion, l’ancien siège de l’Otan. C’est le plus vaste procès organisé en Belgique à ce jour.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

L’audience préliminaire de ce lundi, audience « technique », était aussi pour les 340 victimes survivantes des attentats et les familles des 32 personnes décédées au métro Maelbeek ou à l’aéroport de Zaventem l’aboutissement judiciaire qui va leur permettre de répondre aux questions qu’ils se posent depuis six ans et demi.

L’audience préliminaire de ce lundi était censée porter sur des questions d’organisation, comme la liste des plus de 270 témoins qui seront cités pendant ce procès. L’occasion aussi de voir les neuf accusés. Pendant peu de temps, il est vrai, car six d’entre eux ont demandé à quitter la salle pour protester contre leurs conditions de comparution, des boxes individuels en verre qualifiés d’inhumains par leurs avocats.

Sarah fait partie des quelques victimes des attentats qui ont décidé d’assister à cette audience et elle a eu beaucoup de mal à supporter les protestations des accusés.

Leur donner le droit de s'exprimer, comme ils se sont exprimés, j'ai la haine... Je veux bien leur parler, et leur dire pourquoi, les yeux dans les yeux. Pourquoi vous avez fait ça ? J'étais dans le quatrième wagon à Maelbeek. En voulant sortir, j'étais coincée entre deux portes, et j'ai été asphyxiée aussi par la fumée. J'ai été hospitalisée une journée. J'ai été opérée du dos trois fois, et j'ai un neurostimulateur pour marcher.

Les plus de 960 parties civiles à ce procès devraient être présentes en nombre le dix octobre prochain où seront sélectionnés les douze membres du jury populaire de ce procès d’assises.

