Belgique: le procès des attentats du 22 mars 2016 s'ouvre à Bruxelles

Le procès des attentats du 22 mars 2016 débute ce lundi en Belgique. C’est une ouverture pour la forme car il s’agit d’une « audience préliminaire » destinée à régler des questions d’organisation, mais elle n’en est pas moins très attendue par les parties civiles.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

Le 22 mars 2016 à 7h58 à l’aéroport de Zaventem puis à 9h11 à la station de métro Maelbeek, les attentats font 340 blessés et 32 morts, plus trois terroristes. La cellule terroriste est la même que celle des attentats de Paris six mois plus tôt.

Ils sont neuf accusés cités à comparaître ce lundi à Bruxelles pour ce procès, six ans et demi après les faits. Parmi eux figure évidemment Salah Abdeslam, qui a d’ailleurs refusé d’être présent pour cette audience préliminaire.Il y aura aussi Mohammed Abrini, « l’homme au chapeau », celui qui, par deux fois -en novembre 2015 à Paris et en mars 2016 à Bruxelles- a renoncé à mourir.

960 parties civiles

Les autres accusés sont, eux aussi, directement impliqués dans l’exécution ou la préparation des attentats. Deux d’entre eux, les frères Farisi, sont uniquement accusés d’avoir loué aux terroristes une de leurs caches. Un dixième inculpé, Oussama Attar, sera jugé par contumace car il est présumé mort depuis cinq ans.

En face, 960 parties civiles, des victimes, des associations de victimes ainsi que des proches de personnes décédées lors des attentats.

L’audience de ce lundi est destinée à établir la liste définitive des témoins et leur ordre de comparution. Ce n’est que le 10 octobre que reprendront les audiences pour la désignation des douze membres du jury puisqu’il s’agit d’un procès en assises. Le début du procès est prévu pour le 13 octobre et devrait durer six à neuf mois.

