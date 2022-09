En Écosse, les Britanniques se recueillent devant le cercueil d'Elizabeth II

Pour la première fois depuis la mort de la reine Elizabeth II, les Britanniques ont pu se recueillir sur son cercueil, ce lundi 12 septembre 2022. Il était exposé à la cathédrale Saint-Gilles d’Édimbourg, au premier jour d’une semaine d’adieux à la défunte souveraine.

Le convoi funéraire qui a traversé Édimbourg lors d’une procession menée par le roi Charles III et ses frères et sœur est arrivé en milieu d’après-midi à la cathédrale Saint-Gilles. Tous vêtus d’un uniforme noir militaire, ils ont marché sur les rues pavées de la capitale écossaise au rythme des coups de canon tirés chaque minute depuis le château d’Édimbourg.

Et après une cérémonie religieuse, le cercueil de la reine, recouvert de l’étendard royal écossais et de la couronne d’Écosse, est désormais exposé jusqu’à mardi avant de prendre la route vers Londres. Plus de 30 000 bracelets, accessoires nécessaires pour pénétrer dans la cathédrale et se recueillir auprès de la reine Elizabeth, ont été distribués, selon la police. Dès les premières heures, des centaines de Britanniques étaient présents aux abords de l’édifice.

La procession du cercueil de la reine Elizabeth du palais de Holyroodhouse à la cathédrale St Giles à Édimbourg, en Écosse, le lundi 12 septembre 2022. via REUTERS - POOL

Tandis que les Britanniques ont patienté tout l’après-midi pour avoir la chance de pouvoir s’incliner une dernière fois devant leur défunte souveraine, les enfants d’Elizabeth II sont revenus dans la soirée pour une veillée funèbre. Pendant une dizaine de minutes, dos tourné au cercueil, ils se sont recueillis avant de sortir de la cathédrale sous les applaudissements de la foule.

Après ce rapide passage en Écosse, le cercueil prendra donc la route de Londres où il fera un premier arrêt à Buckingham Palace avant d’être convoyé mercredi à Westminster, où des milliers de personnes sont attendues. Ensuite débutera le « Lying in State », l’exposition au public du cercueil jusqu’au 19 septembre, date des funérailles.

Le roi britannique Charles III, entouré par sa sœur, la princesse Anne, et ses frères Andrew et Edward, en la cathédrale Saint Gilles à Édimbourg, le 12 septembre 2022. AFP - JANE BARLOW

Et pour le roi Charles III, c'était aussi la première étape de son voyage autour des quatre nations du Royaume-Uni en tant que roi. Dans la foule devant la cathédrale Saint-Gilles, les Britanniques attendent beaucoup de ce nouveau monarque. « Je pense qu’il sera très réceptif aux attentes des gens. Il a des liens très forts avec l’Écosse, donc j’espère que les liens entre le prince Charles et l’Écosse vont rester tels quels. J’aimerais qu’il trouve l’équilibre entre ses devoirs royaux tout en maintenant ses objectifs en ce qui concerne l’environnement. Je pense qu’il a beaucoup à donner », raconte David, au micro de notre envoyée spéciale, Cléa Broadhurst.

Ils sont aussi nombreux, comme Eilen, à espérer que le roi Charles III continue de se préoccuper de l’environnement.

J’espère qu’il sera focalisé sur la nature et qu’il gardera la tradition de la famille royale intacte. Je pense que c’est important pour le pays d’avoir cette personne tout en haut, sur laquelle on peut compter. Même si je sais qu’ils n’ont pas de pouvoir, ils sont réconfortants !

Mais la ville d’Édimbourg a deux visages. De l’autre côté du pont, la ville bouillonne et Neinh ne se préoccupe pas de la monarchie : « Je ne suis pas une fervente supportrice de la monarchie, je ne pense pas que ce soit un bon reflet de notre société, encore plus dans le contexte actuel. Nous sommes en pleine crise du coût de la vie et je pense que tout cela est démodé. On ne devrait pas être en train de leur payer des taxes. »

