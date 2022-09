«On n’avait plus d’eau, plus d’électricité»: les civils fuient les combats dans l'Est de l'Ukraine

Reportage

Depuis sa reprise par les Ukrainiens, la ville de Kharkiv devient un lieu d’accueil et de refuge pour de nombreux civils fuyant les combats.

Publicité Lire la suite

Avec nos envoyés spéciaux, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Le petit Artiom, un mois et demi, ne parvient pas à trouver le sommeil. Ces derniers jours ont été éprouvants explique sa maman, en berçant la poussette : « On a pris la décision de partir avant-hier, quand on a compris qu’on se retrouvait de fait sur la ligne de front et ça n’était plus sûr du tout ».

Le couple a quitté son domicile car la situation était invivable. « On n’avait plus d’eau, plus d’électricité, et avec un nourrisson, ce n’est pas possible. On avait prévu d’aller à Poltava, mais une fois arrivés à Kharkiv, on nous a dit que les Russes ont été chassés. On s’est réjoui et on s’est dit, on reste ici et on attend », témoigne la jeune mère.

Comme son épouse, Dmitry Soloviev se dit surpris de l’avancée rapide des forces ukrainiennes. Lorsque la famille est partie, samedi à 7 heures du matin, tous les quartiers n’étaient pas encore libérés, selon lui.

« J’ai vu beaucoup de matériel militaire abandonné »

En quittant sa ville au 200e jour de la guerre qui sévit en Ukraine, il a pu avoir une idée des conditions dans lesquelles les russes ont fui. « Lorsque nous sommes passés devant leur barrage légendaire dans le hameau de Grouchovka, à 15 km de Koupiansk en direction de Kharkiv, j’ai vu beaucoup de matériel militaire abandonné. Quand ils tenaient ce barrage, ils avaient enterré une quinaine de véhicules lourds dans les tranchées, des chars, des blindés de transports de troupes, de l’artillerie. Et lorsqu’on est passé samedi, tous ces véhicules étaient là, ils n’avaient pas bougé. Ils se sont enfuis en prenant leurs jambes à leur cou », raconte le père.

La famille espère retourner dans sa maison, une fois que les démineurs et les services de la voirie auront nettoyé et réparé Koupiansk.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne