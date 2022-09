Devant les parlementaires, le roi Charles III promet de suivre l'exemple d'Elizabeth II

Le roi Charles III a fait sa première apparition devant le Parlement, rassemblé en congrès dans le grand hall du palais de Westminster ce lundi 12 septembre. Il a reçu les condoléances des députés et des Lords, puis s’est adressé aux parlementaires. Le roi est ensuite attendu en Écosse pour la suite des cérémonies funéraires.

Le nouveau roi Charles III fait face aux députés et Lords du Parlement, les présidents des deux chambres, Lord McFall et Lindsay Hoyle, lui transmettent les hommages des parlementaires à Elizabeth II. « Elle était à la fois la dirigeante, et la servante, de son peuple, a déclaré lord McFall. Son humilité et son intégrité commandaient le respect. Votre Majesté, au nom de la Chambre des Lords, je vous promets ma loyauté. »

« Nous savons que vous assumerez les responsabilités qui vous incombent avec la fortitude et la dignité qu’a montrées feue Sa Majesté », a assuré Lindsay Hoyle.

Le poids de l’Histoire

Le palais millénaire de Westminster regorge d’hommages aux souverains passés, rapporte notre correspondante à Londres, Emeline Vin. Face au vitrail érigé pour le jubilé de diamant d’Elizabeth II, Charles III peut mesurer le poids de l’Histoire : « Très jeune, Sa Majesté a fait la promesse de servir son pays et son peuple. Cette promesse, elle l’a gardée avec un dévouement non surpassable. Elle incarne un exemple de dévouement altruiste que, avec l’aide de Dieu, et vos conseils, j’entends suivre résolument. »

Charles III s’est ensuite envolé pour l’Écosse afin d’accompagner la suite des cérémonies funéraires à Edimbourg. Ce lundi, le cercueil de la reine Elizabeth est acheminé du palais d'Holyroodhouse, résidence royale, à la cathédrale Saint-Gilles. Charles III et la reine consort marcheront tous deux derrière le corbillard, une procession d'une demi-heure, sur un peu plus d'un kilomètre. Charles III doit ensuite recevoir la Première ministre indépendantiste écossaise, Nicola Sturgeon. Puis en fin de journée commencera pour la famille royale une veillée funèbre en privé.

Le roi Charles III et Camilla, la reine consort, sont assis dans le Westminster Hall, où les deux chambres du Parlement se sont réunies pour exprimer leurs condoléances, suite au décès de la reine Elizabeth II, à Londres, lundi 12 septembre 2022. AP - Dan Kitwood

