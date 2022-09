Russie: des voix s'élèvent contre la stratégie du Kremlin en Ukraine

Dans l'est de l'Ukraine, la contre-offensive de Kiev gagne du terrain, dans le nord-est tout d'abord en poussant les soldats russes vers la frontière, mais aussi dans le sud-est, dans le fameux Donbass aux mains des séparatistes pro-russes depuis huit ans. Et le Kremlin a beau feindre de croire à une retraite contrôlée de son armée dans cette région de Donestk, une série de critiques contre Vladimir Poutine se fait entendre dans son propre pays.

La semaine dernière, des élus municipaux de Saint-Pétersbourg et de Moscou ont appelé publiquement au départ de Vladimir Poutine du pouvoir. À Saint-Pétersbourg, les signataires d'une lettre adressée à la Douma estiment qu'au regard de la Constitution, le président russe peut être démis pour « trahison ». Le courrier mentionne les pertes en vie humaines, les dégâts économiques, la progression de l'Otan vers l'Est et la fuite des cerveaux russes vers l'Ouest. Un texte qui a valu à ses auteurs d'être convoqués par la police.

À Moscou, des élus municipaux ont signé un texte sans référence à la guerre en Ukraine mais appelant au départ de Vladimir Poutine auquel il est reproché d'avoir replongé la Russie dans la guerre froide.

Jusque dans les cercles nationalistes...

Autre prise de position remarquée, celle du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov qui, dans un message posté sur Telegram, fustige les échecs récents de l'armée russe en Ukraine. « Si des changements n'interviennent pas dans la conduite des opérations, je serai contraint d'aller expliquer ce qui se passe au pouvoir russe », déclare Kadyrov, dont la république (membre de la Fédération de Russie) a envoyé des troupes pour épauler l'armée russe en Ukraine.

Des grincements de dents également dans les cercles nationalistes russes : ancien membre des services de renseignements, Igor Guirkine s'en prend lui aussi à la stratégie militaire du Kremlin, critiquant le manque de moyens déployés en Ukraine et notamment l'absence de mobilisation générale en Russie. Fin août, Vladimir Poutine a signé un décret pour augmenter de 10% le nombre de militaires dans l'armée russe au 1er janvier 2023. Cette guerre est coûteuse en hommes et matériel et cette mesure peut éviter au Kremlin de décréter une mobilisation générale redoutée par de nombreuses Russes.

