Charles III en Irlande du Nord: la tournée des quatre nations prend une tournure politique

Le roi Charles III continue son périple pour rendre visite aux pays qui composent le Royaume-Uni. Il est ce mardi à Belfast et fera un premier arrêt au château de Hillsborough, la résidence royale, où il rencontrera le secrétaire en charge de l’Irlande du Nord avant de participer à une cérémonie à la cathédrale Saint-Anne.

Avec notre envoyée spéciale à Belfast, Laura Taouchanov

Alors que le cercueil d'Elizabeth II prend la route de Londres, le roi Charles III se dirige vers l'Irlande du Nord. C’est la première fois qu’un monarque se rend dans la province britannique depuis 80 ans, mais c'est un non évènement pour toute une partie de la population. Ici, les républicains, majoritairement catholiques et pro-réunification ne reconnaissent pas la famille royale et ne veulent rien avoir à faire avec le Royaume-Uni.

En passant devant la cathédrale Saint-Anne, Chloé et Kate ne savaient même pas qu’une cérémonie y était prévue ce mardi. « Une inconnue est morte, ça n’a aucun impact sur ma vie, si ce n’est que la monnaie va changer. Ils dépensent des millions sur un enterrement, en pleine crise ! », s’indigne la première. « En Irlande du Nord, on nous laisse de côté. Pourquoi faisons-nous partie du Royaume-Uni si ils se fichent de nous ? », ajoute l’autre.

« Il faudrait que le roi affiche publiquement son ambition pour ce pays »

À la caisse de leur supérette, Jacqueline et Kate sont fatiguées d’entendre parler de la famille royale. Ce qui les intéresse plutôt, c’est ce que le roi fera de l’Irlande du Nord : « Je ne crois pas qu’il ait beaucoup d’influence sur l’avenir ici, il ne peut pas intervenir en politique. Mais on aimerait bien qu’il règle le protocole nord-irlandais ».

De son côté, Andrea souhaite que le nouveau monarque s'implique dans le dossier irlandais. « C’est partout aux infos, on voit qu’il a une influence et qu’il rencontre les ministres tous les jours. Ils le prennent forcément en compte ! Il faudrait que le roi affiche publiquement son ambition pour ce pays et qu’il relance notre Assemblée parce qu’on n’a pas de gouvernement depuis un moment. On a plein de problèmes, il pourrait avoir une influence positive », indique-t-elle.

Charles III, accompagné de la nouvelle Première ministre Liz Truss, s’adressera à un pays où les républicains prennent de l’ampleur, déterminés à quitter le Royaume-Uni pour être réunifiés avec la partie européenne de l’île.

