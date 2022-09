Jean-Luc Godard a eu recours au suicide assisté, une pratique qui divise en Europe

Le cinéaste et scénariste franco-suisse Jean-Luc Godard.

Le réalisateur Jean-Luc Godard, décédé à 91 ans ce mardi, a eu recours au suicide assisté, en Suisse. Une pratique qui ne fait pas l'unanimité en Europe. Et particulièrement en France, où le sujet ressurgit dans le débat public.

Le réalisateur Jean-Luc Godard a eu recours au suicide assisté, une pratique légale en Suisse, « suite à de multiples pathologies invalidantes, selon les termes du rapport médical », a expliqué Patrick Jeanneret, le conseiller de la famille.

En Suisse, l'aide au suicide à laquelle a eu recours le cinéaste est autorisée sans être réglementée de façon spécifique. Un article du code pénal suisse stipule seulement que celui qui prête assistance au suicide ne doit pas être poussé par un « motif égoïste », une notion qui reste néanmoins suffisamment floue pour que plusieurs associations suisses comme Exit ou Dignitas proposent d'aider ceux qui le souhaitent à mourir en toute légalité.

En revanche, inciter une personne au suicide dans le but d'obtenir un avantage est puni de cinq ans de prison ou d'une amende. L'année dernière, près de 1 400 personnes ont été accompagnées vers la mort en Suisse. Un chiffre en constante hausse depuis près de 20 ans.

Le suicide assisté, un vaste débat en Europe

Cette annonce de la mort du réalisateur franco-suisse survient alors que le débat vient tout juste de ressurgir dans l'actualité française, suite à un avis rendu ce mardi par le Comité consultatif national d'éthique (CCNE). « Il existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir, à certaines conditions strictes avec lesquelles il apparaît inacceptable de transiger », explique dans ce document Alain Claeys, l'un des rapporteurs de l'avis.

Parmi ces conditions strictes, le comité souligne notamment que l'assistance au suicide devra être ouverte aux personnes majeures, atteintes de maladies graves et incurables provoquant des souffrances physiques ou psychiques, réfractaires et dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Autre préconisation : accompagner la volonté de la personne. C'est-à-dire qu'il « faudra s'assurer que cette demande soit : ferme, éclairée, constante et motivée. »

Les membres de l'instance pointent par ailleurs des situations inacceptables sur la mise en œuvre des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire français. Un problème qui, selon les huit membres du CCNE qui émettent une réserve sur cet avis, pourrait pousser certaines personnes à se tourner vers la mort assistée, à défaut de soins palliatifs adaptés.

« Cet avis insiste d'abord que la loi Leonetti doit être mieux connue et mieux appliquée. Il faut qu'il y ait des moyens supplémentaires pour l'ensemble des soins palliatifs en France, c'est fondamental », estime le docteur Jean-François Delfraissy, président du CCNE.

Il existe un certain nombre de situations où la loi Leonetti ne répond pas complètement. En particulier, il s'agit de patients qui sont dans une situation de fin de vie à moyen terme, quelques semaines ou quelques mois. Ceci pose la question : est-ce que notre mort nous appartient et est-ce qu'on peut décider des conditions dans lesquelles on souhaite, dans certaines circonstances, une aide à mourir ? Le CCNE met sur la table ces questions extrêmement difficiles pour essayer d'avancer sur un sujet aussi complexe.

Jean-François Delfraissy, président du CCNE Lucie Bouteloup

L'avis du CCNE ne fait toutefois l'unanimité. Sara Piazza, psychologue en soins palliatifs et en réanimation à l'hôpital de Saint-Denis, et présidente du comité local d'éthique du centre hospitalier, estime que la loi Leonetti est suffisante, mais trop souvent mal connue des soignants et des malades.

« Souvent, les gens ont comme représentation des fins de vie avec ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Or, la loi Leonetti est faite pour protéger les patients de cet acharnement-là. Ils ont donc la possibilité de refuser les traitements et en plus d'être accompagnés par des traitements visant à soulager la douleur, la souffrance, y compris si le traitement peut amener au décès », estime Mme Piazza.

« On a un problème d'inégalité d'accès au soin »

Selon Sara Piazza, le principal problème reste l'accès aux soins :

Aujourd'hui, l'accès aux soins palliatifs n'est pas possible pour tout le monde. Et là, on a un problème d'inégalité d'accès aux soins. Il y a 26 départements en France où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. On estime que deux tiers des patients qui devraient bénéficier de soins palliatifs n'y ont pas accès. Donc, identifier qu'une proposition de prise en charge est inadaptée alors qu'en réalité, pour l'instant, les gens n'y ont pas accès, c'est un peu prendre le problème à l’envers.

Conscients de la complexité du sujet, les membres du comité d'éthique ont également insisté sur la nécessité absolue d'un débat national. Lundi, le président de la République a annoncé le lancement d'une consultation citoyenne sur la fin de vie qui rendra en mars ses conclusions en vue d'un éventuel changement de « cadre légal » d'ici à la fin 2023. Il n'exclut ni une issue par voie parlementaire, ni un référendum.

Et la France n'est pas le seul pays européen où la question de la fin de vie fait débat. Le sujet est régulièrement abordé dans d'autres pays tels que la Belgique ou les Pays-Bas, où la législation a changé ces dernières années pour autoriser l'euthanasie de manière très encadrée.

Godard et la Suisse, une histoire plus vieille que lui On l'oublie parfois, mais Jean-Luc Godard n'était pas seulement français. Il était également suisse. Ses parents s'étaient installés, bien avant sa naissance, en pleine Première Guerre mondiale, au bord du lac Léman. Et il choisira lui-même de s'établir en suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Le cinéaste y reviendra sans cesse au gré de ses allers-retours avec la France. Pour fuir l'occupation, en 1940, donc, puis pour fuir le service militaire, la conscription, au moment de l'Indochine. Il pose définitivement ses valises à Rolle, entre Genève et Lausanne, en 1977. Sans vraiment rechercher le contact avec la population, mais sans la fuir non plus, se rappelle la syndic, c'est-à-dire la maire de Rolle, Monique Chougnat-Pugnalle : À Rolle, Jean-Luc Godard refuse tout de même les honneurs de la ville, comme il refuse ceux de l'Académie du cinéma suisse. Une discrétion qui frise la misanthropie parfois. Comme quand il refusa d'ouvrir la porte à Agnès Varda. La réalisatrice en gardera un souvenir amer. La ville de Rolle, beaucoup moins pour celui qui reste son plus illustre résident. Les autorités réfléchissent désormais à baptiser une re ou une place du nom de Jean-Luc Godard. À Rolle, le monstre sacré du cinéma menait donc une vie sans histoire, à mi-chemin entre l'ermite fuyant la foule et le retraité croisé au café du coin. Et c'est dans ce pays, la Suisse, qu'il a donc choisi de mettre fin à ses jours par l'intermédiaire du suicide assisté. Correspondance à Genève, Jérémie Lanche

