Législatives en Italie: les politiques peu engagés, les électeurs désenchantés

Les Italiens choisiront le 25 septembre leur nouveau Parlement. Pour gagner, les partis de droite se sont réunis dans une large coalition allant de Silvio Berlusconi à la post-fasciste Giorgia Meloni, héritière du Mouvement social italien. Ensemble, ils sont donnés largement gagnants dans tous les sondages et pourraient même obtenir une majorité suffisamment solide pour réformer la Constitution. Face à eux, le centre et la gauche se présentent en ordre dispersé.

De notre correspondante à Rome,

À 12 jours du scrutin, l'ambiance est un peu tendue. Personne ne veut parler de ses opinions politiques. Les Italiens ne voulaient pas de ces élections anticipées. Mario Draghi était l’homme politique le plus apprécié du pays. Et il n’y a pas eu vraiment de campagne ! Comme on votera pour un Parlement plus restreint, réduit presque de moitié, et avec des listes bloquées, les partis ont passé des semaines à choisir leurs candidats au lieu de faire campagne. Ils ont été brouillons, parfois contradictoires, difficiles à suivre. Il n’y a presque pas eu de meetings, pas de débat à la télé. Ce n’est qu’hier soir, le 12 septembre, que l’on a eu un face-à-face entre les deux principaux adversaires.

Un échange conventionnel et ennuyeux

Sur le site internet du Corriere della Serra hier soir, les Italiens ont pu suivre un débat où chaque intervenant était tour à tour invité à répondre à une même question du directeur du journal. Pour la première fois côte à côte, les deux principaux candidats à la succession de Mario Draghi au gouvernement ont affronté les grands thèmes de cette campagne. Sur l’Union européenne, l’emploi des fonds du plan de relance européen, les dépenses de l’État et la dette, les salaires, la fiscalité, la justice, l’immigration, la Constitution du pays. Ils sont en désaccord sur tout sauf sur le soutien à l’Ukraine.

Chacun revendique des valeurs pour l’Italie, mais pas les mêmes : Dieu, la patrie et la famille pour la leader de droite, Meloni. Une société ouverte, diversifiée, démocratique et soucieuse de l’environnement, pour son adversaire de gauche, Enrico Letta qui voit en ce 25 septembre un jour historique, le choix pour les électeurs entre deux Italie, comme le Brexit le fut pour les Britanniques.

Les Italiens n'y croient plus

Ceux qui voteront le 25 septembre le feront avec des pieds de plomb. Mais ce qui est plus grave, c’est que quatre Italiens sur dix ne savent pas s’ils voteront ou pour qui ils voteront. Pourtant, les thèmes graves, déterminants pour le pays, ne manquent pas. La crise de l’énergie, la relance de l’économie, l’inflation et l’immigration sont au cœur des préoccupations des Italiens, mais cet été les partis se sont surtout appliqués à dénigrer leurs adversaires.

La droite accuse la gauche de faire du socialisme aux dépens des entreprises, la gauche, elle, accuse la droite d’être fasciste. Le discours dominant, c’est « votez pour nous parce que les autres sont dangereux ». L’opinion publique est totalement désabusée. Seul un Italien sur trois estime que les élections servent à changer quelque chose. Et ils ont des arguments. Le premier, c'est que l’Italie est un pays de coalitions, qui change de gouvernement en moyenne tous les deux ans, et que l’on a récemment vu au pouvoir des alliances hétéroclites, imprévisibles au moment du scrutin. Beaucoup d’électeurs se disent donc que leur choix importe peu. Ensuite, on votera avec une nouvelle loi électorale, totalement incompréhensible pour le commun des mortels et beaucoup d’électeurs ne savent encore même pas qui se présente dans leur circonscription. Tout cela n'est donc pas très motivant.

Giorgia Meloni, leader de Fratelli d’Italia, aux portes du pouvoir

La grande favorite des sondages est romaine. Il s'agit de Giorgia Meloni, la leader du parti Fratelli d’Italia, une proche de Victor Orban, de Steve Bannon, et du parti espagnol Vox.

Sans renier ses amitiés, Giorgia Meloni fait une campagne conservatrice, et atlantiste, sans les accents nationalistes et réactionnaires de ses discours passés. Pour devenir la première femme à gouverner l’Italie, elle doit tenir sa base d’extrême droite et justifier la confiance de l’électorat de droite issu de la démocratie chrétienne.

