L'armée ukrainienne dit enchaîner les succès face aux bombardements russes des zones conquises

Analyse : une contre-offensive que le renseignement russe n'a pas su anticiper, selon Dimitri Minic chercheur à l'Institut français des relations internationales



« C’est le renseignement militaire qui est en cause, c’est lui qui n’a pas su prévoir la contre-offensive de l’Ukraine. Quant au renseignement militaire sur le terrain, le renseignement basique, opérationnel, la Russie sait le faire, elle n’a fondamentalement pas de problème théoriquement avec ce fait. Mais là on constate vraiment une défaillance. Alors, est-ce que c’est une défaillance technique ? Franchement c’est assez peu probable, et est-ce que c’est une défaillance humaine, une défaillance dans la prise de décision, dans le commandement, dans l’évaluation des informations et du renseignement ? C’est probablement plus ça qu’une défaillance technique, la Russie a des moyens de reconnaissance, des moyens d’infiltration. Malgré leurs très bons renseignements souvent les agents du KGB prenaient des décisions d’abord et avant tout basées sur leurs croyances, et là on pourrait se retrouver avec la même problématique, c’est-à-dire un commandement qui refuse de voir cette réalité, ou une chaine de commandement, une circulation d’informations qui ne se fait pas à cause d’une mauvaise interprétation ou d’une volonté probablement de nier la vérité. »



Pour compléter ses effectifs, Moscou, qui selon le Pentagone a déjà perdu plus de 40 000 hommes, n'a d'autre solution que de décréter la mobilisation générale. Une option dangereuse pour le Kremlin, indique Dimitri Minic.



« C’est une option très dangereuse pour Moscou, parce que là ça serait un test grandeur nature, la mobilisation générale. Et d’abord et avant tout un test avec ce que Moscou considère comme le principal terreau de déstabilisation qui est la jeunesse. Là, on mesurerait l’adhésion réelle de la jeunesse de ce pays aux entreprises belliqueuses du Kremlin. Quand on compare les chiffres théoriques de la conscription et les conscrits qui se présentent effectivement, et encore plus cette année, et bien on aurait plutôt tendance à penser que la mobilisation générale, loin d’être une solution, serait plutôt un accélérateur de l’effondrement puisqu’on se rendrait bien compte que la jeunesse et la population russe, en fait, est réticente à s’engager directement dans ce conflit, ça serait un démenti pour la politique de Poutine, et probablement, on le voit déjà à la télévision russe, des interventions après cette offensive foudroyante de l’Ukraine. On voit bien que les langues commencent à se délier, on voit bien que même l’idée de la mobilisation générale est discutée, c’est inextricable en fait, c’est quitte ou double pour eux. »