Offensive en Ukraine: «Pour l'instant, ça reste une victoire limitée»

Dans les écoles de guerre, les stratèges appellent cela une « opération de déception ». La contre-offensive majeure des Ukrainiens était attendue au sud, dans la région de Kherson, mais c'est à l'est, à Kharkiv, qu'ils ont frappé, décrypte Franck Alexandre, chargé des questions de défense à RFI.

L'effet de surprise a pleinement fonctionné : le renseignement militaire russe n'a pas vu le coup venir. Grâce aux équipements fournis par les pays occidentaux, les forces ukrainiennes sont parvenues à mettre en déroute l'armée adverse, et pourraient être tenté de pousser leur avantage jusqu'à la mer d'Azov.

C'est ce qu'estime Dimitri Minic, chercheur à l'Institut français des relations internationales (Ifri).

L'état-major russe dit avoir donné l'ordre à ses troupes de se redéployer dans la région de Donetsk, en attendant les renforts. Des renforts qui arrivent avec parcimonie. Moscou a perdu le tiers des effectifs initialement engagés au début, et n'a pas encore opté pour la mobilisation générale, seule à même de combler ses pertes.

La région de Kharkiv, dont une partie était occupée depuis des mois par l'armée russe, est donc quasi intégralement reprise par les Ukrainiens. Dans plusieurs localités, les Russes ont battu en retraite, abandonnant beaucoup de matériel.

Ces succès engrangés ces derniers jours rajoutent de l'optimisme dans les rangs des militaires ukrainiens. Nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Vichith ont rencontré à Kharkiv un médecin militaire de la Garde nationale, qui explique cela.

Si avant, on ressentait une certaine fatigue dans nos rangs – c'était plutôt difficile –, depuis qu'on nous a donné l'ordre de passer à l'offensive, le moral des troupes est aujourd'hui au plus haut. On est prêts à donner toutes nos forces, tous nos moyens pour aller jusqu'au bout. On ne s'arrêtera pas tant qu'ils ne quitteront pas notre territoire. On est prêt à sacrifier notre sommeil, à passer ce temps au combat, pour accélérer notre victoire, parce que Kharkiv est toujours bombardée, quotidiennement, de façon répétée. Personne ne sait jamais où ces roquettes vont tomber, qui va mourir aujourd'hui, un enfant, une personne âgée ou un adulte. Personnellement, je m'attends encore à des provocations de leur part. Ils vont continuer un certain temps à faire marcher leur artillerie et à tirer.