Arménie-Azerbaïdjan: une nouvelle guerre dans le Caucase ?

Vue de la ville de Sotk en Arménie, suite aux récents affrontements frontaliers avec l'Azerbaïdjan, le 14 septembre 2022. AFP - KAREN MINASYAN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement de nouvelles attaques ce 14 septembre. Dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 septembre, les affrontements entre forces azerbaïdjanaises et arméniennes ont fait au moins 50 morts de chaque côté. Les plus violents depuis la guerre de 2020.