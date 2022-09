Royaume-Uni: les Britanniques défilent pour rendre un dernier hommage à la reine

reportage

Depuis ce mercredi soir, les Britanniques peuvent se recueillir sur le cercueil d’Elizabeth II. Celui-ci est exposé au palais de Westminster jusqu’à lundi matin, date des funérailles de la reine. La queue pour y accéder serpente le long de la Tamise. Des centaines de milliers de personnes sont attendues.

Avec notre correspondante et notre envoyé spéciale à Londres, Emeline Vin et Daniel Vallot

Sur un affût de canon, le cercueil de la reine Elizabeth II, drapé de l’étendard royal et couvert de fleurs, est arrivé à Westminster, où il restera exposé pour que les Britanniques puissent rendre un dernier hommage à leur défunte monarque.

C’est après une procession depuis le palais de Buckingham, sa résidence officielle durant ses 70 ans de règne, que le cercueil de la reine, qui s'est éteinte jeudi dernier à 96 ans, est arrivé à Westminster Hall.

Défilant des deux côtés du cercueil, le public a adressé baisers ou révérences à la reine, les yeux souvent rougis par les larmes. Après 18 heures de queue, Polly a pu passer une minute devant le cercueil d’Elizabeth II, drapé dans l’étendard royal. « Quand vous entrez, c’est magnifique. Nous étions tous devant elle, en larmes, sans rien dire. Ce n’était pas le moment de parler. Elle valait bien cela », témoigne-t-elle.

Accoudé aux nombreuses barricades autour de Westminster, Dorian reprend ses esprits. Il était parmi les premiers à voir le cercueil de la reine après avoir patienté pendant 12 heures. « Ce n’était pas un sacrifice du tout, surtout comparé à ce qu’elle a donné à ce pays pendant 70 ans. J’aurais encore patienté 24 heures s’il avait fallu. C’était une femme honnête, bonne, elle n’avait jamais de mot méchant envers qui que ce soit. C’est la moindre des choses que de donner de mon temps pour lui rendre hommage », raconte-t-il.

La plupart des citoyens ont revêtu des vêtements confortables, plusieurs couches pour affronter la pluie et la nuit. Martin, costume trois pièces et une cravate sombre, avait rencontré la Reine.

Je sais qu’elle avait 96 ans, mais je pensais qu’elle tiendrait encore plusieurs années. Être pour de bon devant le cercueil, c’est une expérience particulière, émouvante. C’était dur, mais je lui ai adressé quelques mots, dans ma tête, pour lui dire au revoir et merci pour tout ce qu’elle a fait pour notre pays.

Près d’un million de personnes sont attendues, pour un hommage continu jusqu’aux funérailles.

Une procession chargée d'émotion

Le cercueil de la reine est arrivé à Westminster encadré d’un cortège réglé au millimètre. À l’avant du cortège, des policiers et des militaires à cheval. À l’arrière, les membres de la famille royale suivaient à pied. Un spectacle que Barbara n’aurait manqué pour rien au monde.

J’ai vu toute la procession, le cercueil et derrière, le roi Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward. Mais je n’ai pas vu le prince Harry… J’étais trop occupée à tout filmer sur mon téléphone. Je regarderai quand je serai chez moi.

Pour Kean, venu avec sa femme et sa fille, il s’agissait bien sûr d’apercevoir le cercueil et les membres de la famille royale, mais aussi et surtout de saluer une dernière fois la reine Elizabeth. « On a tout suivi à la télévision ces derniers jours, mais ici, on participe vraiment au deuil de toute la Nation. C’est triste, bien sûr, mais c’est aussi une façon de célébrer la vie incroyable que la reine a eue ! », raconte le père de famille.

