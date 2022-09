Ukraine: dans un hôpital militaire de la région de Kharkiv, les frappes russes inquiètent

Reportage

L’Ukraine demande de l’aide aux Occidentaux pour se protéger contre les missiles russes qui visent des infrastructures civiles. Ces derniers jours, ces frappes se sont multipliées. À Kharkiv, une centrale électrique et une centrale thermique ont été endommagées, provoquant des coupures de courant et d’eau. Reportage dans un hôpital militaire de la région de Kharkiv, où ces frappes ciblées préoccupent le personnel médical.

Avec nos envoyés spéciaux, Anastasia Becchio et Boris Vichith

La cave de l’hôpital militaire transformée en abri est toujours prête à accueillir des patients.

« Voici notre abri anti-bombes, explique Natalia Ishan, la directrice de l’établissement. Voici les trousses de premiers soins, des bonbonnes d’eau, des lits et des chaises et un générateur au cas où la lumière serait coupée. »

Si le risque pour l’hôpital militaire d’être visé par une frappe reste élevé, c’est surtout l’alimentation électrique qui est aujourd’hui l’un des principaux soucis des médecins, après les frappes de missiles russes sur des infrastructures civiles.

À la lumière de lampes torches

De l’autre côté du couloir où les militaires blessés se reposent dans leurs chambres, la salle d’opération.

Dmytro Strona, le chirurgien en chef, y passe beaucoup de temps. « On a toujours beaucoup de travail avec les blessés qui nous sont amenés… C’est toujours la guerre, déplore-t-il. Nous avons un générateur, mais il n’a pas la puissance qui nous est nécessaire. Aujourd’hui, l’électricité a été coupée et cela nous a rendus très nerveux. On a des opérations planifiées, mais on aussi des urgences et dans ce cas, on doit opérer à la lumière des lampes torches. »

Autre crainte : que les frappes russes n’endommagent durablement les réseaux d’eau et de chauffage, alors que l’automne semble déjà bien installé.

