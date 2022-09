Céréales ukrainiennes: Poutine et le chef de l'ONU évoquent l'accord et le problème des engrais

Lors d'un entretien téléphonique, mercredi 14 septembre, le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres ont discuté des exportations russes de nourriture et d'engrais.

Publicité Lire la suite

À une semaine de l’Assemblée générale de l’ONU, et alors que la guerre en Ukraine a pris un nouveau tournant ces derniers jours, le secrétaire général s’est entretenu mercredi 14 septembre avec Vladimir Poutine. Ils ont évoqué de possibles « extension et expansion » de l’accord sur le grain du 22 juillet qui est prévu pour durer 120 jours. Deux navires pleins de céréales à destination de l’aide alimentaire mondiale ont été envoyés il y a quelques jours au Yémen et vers la Corne de l’Afrique. Deux autres sont en train d’être chargés pour Djibouti et pour l’Afghanistan.

Le président russe Vladimir Poutine a jugé que les céréales ukrainiennes devaient aller « en priorité » aux pays qui en ont le plus besoin, et non à l'UE, qu'il a précédemment accusée d'en recevoir la majeure partie, ce que Kiev dément.

« Nous aurons une crise alimentaire si nous ne réglons pas le marché des engrais »

Antonio Guterres a également demandé au président russe de reprendre les exportations d’engrais. La Russie affirme que ses propres exportations de denrées alimentaires et d'engrais continuent de pâtir des sanctions occidentales visant Moscou. Une question cruciale pour planifier les distributions alimentaires de l’an prochain. « Si en 2022 nous n’avons pas de problème d’aliments, mais de distribution, en 2023, nous aurons une crise alimentaire si nous ne réglons pas le marché des engrais, a-t-il averti. On reçoit déjà des rapports d’Afrique de l’Ouest et d’autres régions du monde expliquant que les agriculteurs cultivent moins que les années précédentes. Et c’est la raison pour laquelle il est primordial que nous normalisions le marché des engrais. Et c’est aussi la raison pour laquelle j’appelle fortement à supprimer tous les obstacles aux exportations d’engrais russes, qui ne sont pas, je le répète, soumis aux sanctions. »

« Il y a des discussions sur la possibilité pour la Russie d'exporter de l'ammoniac via la mer Noire », a indiqué Antonio Guterres. L'ammoniac, qui sert à produire des engrais azotés, est produit lui-même en combinant l'azote de l'air et l'hydrogène provenant de gaz naturel. Plusieurs fabricants européens d'engrais ont cessé sa production en raison de l'envolée du prix du gaz. « La situation des engrais dans le monde est dramatique », a insisté Antonio Guterres,

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne