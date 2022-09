«Tout s'est passé très vite»: à Izioum, des soldats ukrainiens racontent la débâcle russe

La contre-attaque de l’armée de Kiev continue au nord-est et petit à petit, dans les villes et villages libérés, on prend la mesure de la débâcle de l’armée russe. Dimanche, le petit centre régional d’Izioum, entre Kharkiv et le Donbass, a été repris par les forces ukrainiennes, toutes étonnées de rentrer dans la ville sans que l’adversaire russe livre véritablement combat.

Avec notre envoyé spécial à Izioum, Stéphane Siohan

Dès le début de la contre-offensive la semaine passée, l’armée ukrainienne a bombardé et neutralisé les positions russes et leurs dépôts de blindés et de munitions à Izioum. Mais à la grande surprise de Sergiy, soldat de la 120e brigade ukrainienne, la ville est tombée sans même que les militaires de Kiev aient à livrer le combat dans ses rues. « Tout s’est passé très vite, raconte-t-il. Au début, ils ont opposé une résistance, mais grâce à notre renseignement et à notre artillerie, tout a été très rapide, ensuite on a commencé à nettoyer et ils ont abandonné tout leur équipement. »

L’artillerie ukrainienne, guidée par des drones, a fait de gros ravages dans les rangs de l’armée russe, totalement prise par surprise. Quand l’infanterie a pris Izioum, elle a découvert beaucoup de soldats russes tués et quasiment pas d’adversaires prêts à défendre leurs positions, comme le confirme Denys, officier de la 120e brigade. « Certains ont revêtu des habits civils, ils ont volé des voitures banalisées, peut-être qu’ils sont dans la forêt, souligne-t-il. En tout cas, ceux qui n’ont pas réussi à fuir, certains sont partis, d’autres non. Ils ont pris leurs jambes à leur cou comme des fillettes. Et pas qu’à Izioum, ça a été comme ça partout, dans la moindre petit village qu’ils occupaient. »

Zelensky promet « la victoire »

Ailleurs dans la ville, les soldats procèdent au déminage, dégagent les carcasses de blindés russes explosés. La population civile, elle, remet tout doucement le nez dehors, se réveillant d’un long cauchemar.

Mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu à Izioum, où il a assisté à la cérémonie de levée du drapeau sur l’hôtel de ville, noirci par les flammes. « Notre drapeau bleu et jaune flotte déjà au-dessus d'Izioum », a dit le président ukrainien sur son compte Telegram, un message accompagné de photos de lui avec des militaires dans cette ville. « Nous n'avançons que dans une direction, en avant, vers la victoire », a-t-il ajouté.

