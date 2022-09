À la Une: EuroPride en Serbie, la communauté LGBTQI+ fait bloc

Revue de presse des Balkans

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Publicité Lire la suite

L’annulation par les autorités de la marche du 17 septembre censée clôturer l’EuroPride de Belgrade a amplifié les motivations de la communauté LGBTQI+. Aujourd’hui, elle est plus unie que jamais pour défendre ses droits et dénoncer l’absence d’égalité et l’homophobie.

Le drapeau LGBTQI+ avait pourtant été hissé lundi pour la première fois devant le Palais de Serbie. Mais les jours précédents, des milliers de personnes avaient manifesté dans les rues de la capitale à l’appel de l’Église orthodoxe serbe, demandant aux autorités d’annuler la marche. Cette pression des militants religieux et d’extrême droite témoigne de la situation contradictoire dans laquelle se trouve la Serbie vis-à-vis des personnes LGBTQI+.

► Décryptage du théologien orthodoxe et militant queer Nik Jovčić-Sas.

Moscou et ses financements secrets des partis politiques

Alors que la Russie est devenue un paria économique en Europe, la Republika Srpska, l’entité serbe de Bosnie-Herzégovine, essaie de tirer son épingle du jeu et d’attirer des investissements russes... Malgré de grosses difficultés techniques et contre toute rationalité économique.

Dans la région, la Russie n’hésite pas à utiliser le « soft power ». Selon Washington, Moscou a eu recours à des fonds secrets pour financer des partis politiques en Republika Srpska, au Monténégro et en Albanie.

Pénurie de bois, pollution au charbon

Dans les Balkans, l’hiver sera rude. L’augmentation des prix du bois menace les foyers les plus pauvres et risque d’amplifier la déforestation illégale, ainsi que la pollution de l’air déjà problématique dans toute la région.

En Bulgarie, la pollution des centrales à charbon continue de faire des ravages. Le niveau d’émission de dioxyde de soufre dans l’air bat des records, mais le gouvernement peine à forcer certaines centrales à respecter la législation environnementale. Excédés, les citoyens manifestent.

Armés jusqu’aux dents et jusqu’aux drames

Le Monténégro serait le troisième pays le plus armé au monde, à égalité avec la Serbie. Les débats et polémiques sur la prolifération des armes, surtout illégales, ont repris après la fusillade de Cetinje qui a fait onze morts à la mi-août.

Comme tous les pays d’Europe centrale et orientale, la Roumanie est confrontée à un inexorable dépeuplement, dont le moteur n’est plus l’exode, mais le solde démographique.

En Albanie, le « hackerspace » Open Labs sensibilise les citoyens aux usages et aux risques des technologies numériques. Après les scandales des fuites massives de données personnelles en 2021 et les récentes cyberattaques, cette action militante rencontre un plus fort écho.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne