France: l'inquiétude des salariés face à la montée des prix

Reportage

Les revendications salariales touchent toutes les entreprises françaises. Les aiguilleurs du ciel, en grève, vont provoquer l'annulation de milliers de vols, ce vendredi 16 septembre. Chez Renault, des négociations avec la direction doivent s'ouvrir la semaine prochaine. Face à la rapide montée des prix, un coup de pouce serait plus que bienvenu pour les salariés.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial devant l'usine de Flins, Nicolas Feldmann

13h05, c’est l’heure de la sortie d’usine. Et devant les portiques, bien visibles avec leur gilets fluo, les syndicats distribuent leurs tracts : « Comptez sur nous les gars ». Aïcha prend un tract siglé Force ouvrière (FO) : « Cela fait presque 30 ans maintenant que je suis là. J’ai commencé en tant qu’intérimaire ». À 55 ans, elle travaille aujourd'hui dans les bureaux aux côtés des intérimaires pour un salaire de 1 900 euros : « Non. Cela ne suffit pas avec les augmentations des prix de l’essence. Là, ils parlent d’électricité, de gaz. Il y a toutes ces choses-là. Quand on a des enfants et qu’on doit leur payer des études et tout ça, c’est vrai que c’est compliqué. »

La semaine prochaine, soit le jeudi 22 septembre, les syndicats ont rendez-vous avec la direction de Renault avec cet objectif, obtenir des mesures pour le pouvoir d'achat des salariés. Pour certains d'entre eux, cela passe par des augmentations de salaires, quand d'autres se disent plus favorables à des primes.

« Gros souci au niveau du pouvoir d'achat »

Mounir Mestari délégué syndical central adjoint de Force ouvrière : « Nous avons alerté la direction pour bien montrer qu’il y avait un gros souci au niveau du pouvoir d’achat. Nous, nous souhaitons 500 euros minimum pour tous les salariés du groupe Renault France d’ici la fin de l’année. »

Interrogée, la direction de Renault refuse de s'exprimer avant le début des négociations, mais dit saluer l'ouverture « d'un dialogue social pour trouver ensemble des mesures pour le pouvoir d'achat de tous les salariés ».

►À lire aussi : Face à l'inflation, Air France augmente les salaires et accorde une prime

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne