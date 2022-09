Procès des attentats de Bruxelles: la cour ordonne le démontage du box des accusés

Les boxes individuels prévus pour les accusés des attentats de Bruxelles vont devoir être démontés. AP - John Thys

Les neuf accusés au procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles comparaîtront finalement dans un seul et même box et non dans des boxes individuels que leurs avocats avaient décrits comme inhumains et contraire à la présomption d’innocence.