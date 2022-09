REPORTAGE EXCLUSIF

Ukraine: les habitants d’Izioum tentent de survivre comme ils peuvent après le départ des Russes

Audio 01:32

Les habitants d'Izioum souffrent un martyre, car la ville n'a plus d'infrastructure ni de produits de base, selon eux. Ici l'une d'entre elles, le 14 septembre 2022. © Juan Barreto / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À Izioum, en Ukraine, les habitants tentent de retrouver leurs repères après six mois d’occupation russe, qui ont laissé des traces, avec un centre-ville détruit à 80%. Bien sûr, toute l’attention est portée sur la découverte de près de 500 cadavres, dans la périphérie de la ville, mais au milieu de chaos, les habitants qui ont traversé six mois de combats et de privations, tentent de retrouver un sens à la vie.