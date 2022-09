Ukraine: un tribunal spécial pour les crimes à Izioum n’est pas la meilleure option, selon la FIDH

« Disons que la Cour pénale internationale est compétente. Elle a ouvert une enquête. Elle peut, parce qu’elle en a le mandat et la possibilité, envisager de poursuivre Vladimir Poutine et même les plus hauts responsables. Puis ensuite, vous avez une série de justices nationales qui sont compétentes, qui ont ouvert des enquêtes. Je pense à la Pologne, à la Lituanie. Quand on sait aussi que la justice internationale souffre très souvent d’un manque de moyens, on se demande à la FIDH si c’est la bonne solution de multiplier les instances de justice qui devraient être dotées, là encore de ressources et de moyens suffisants, ou s’il ne faut pas au contraire que tous les efforts soient concentrés vers les justices internationales et nationales qui sont déjà compétentes et qu’elles bénéficient des moyens suffisants. Sans parler bien sûr de la justice ukrainienne aussi qui doit être soutenue dans ses efforts. Donc, il faut aussi avoir cela en tête. Peut-être priorité à l’existant et priorité à ce que des ressources et des moyens suffisants soient alloués à ces différents systèmes de justice qui ont déjà déclenché des enquêtes ».