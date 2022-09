Des vidéos diffusées sur TikTok autour de l'épargne des Turcs provoquent la colère d’Erdogan

En Turquie, une série de montages vidéos diffusés sur TikTok a fait parler de lui la semaine dernière. Cette série fait beaucoup rire les internautes, mais pas le président Erdogan. Le point de départ de ces vidéos : des dizaines de Turcs se sont filmés chez eux, seuls, en train de tenir dans les mains ce qu’on devine être des euros ou des dollars.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Il s’agit un montage assez simple. Soudain, une image de Recep Tayyip Edogan, toujours la même, apparaît dans leur dos, et les internautes ont alors la même réaction : cacher rapidement le butin du regard de leur président, qui sous le tapis du salon, qui dans sa poche, qui sur sa poitrine. Et c’est tout, il n’y aucun commentaire, aucun son.

Sauf, dans certains montages, où il y a une voix off extraite d’un discours de Tayyip Edogan dans lequel il demande à ses concitoyens de « sortir » les devises et l’or qu’ils cachent « sous leurs oreillers », ce qu’on appellerait des « bas de laine ».

TikTok kullanıcıları Erdoğan akımı başlatmış. Bu zalım akımcılar IBAN'lıya acımıyor. pic.twitter.com/6vkWoJ72cw — Hilâl Nesin (@hilalnesin) September 13, 2022

Ces vidéos humoristiques font référence aux appels récurrents du chef de l’État, en particulier ces quatre dernières années, à injecter dans le système bancaire l’or et l’épargne en monnaies étrangères que les Turcs conservent massivement chez eux. Dans les vidéos TikTok, il s’agit uniquement de billets, mais le gouvernement estime par ailleurs qu’environ 5 000 tonnes d’or sommeillent dans les maisons des Turcs, ce qui représente environ 272 milliards de dollars aujourd’hui. Le but des appels de Recep Tayyip Erdogan : aider à redresser la monnaie nationale, la livre, qui a perdu 44% de sa valeur par rapport au dollar l’an dernier et continue sa chute depuis le début de l’année.

Appels qui ne sont pas entendus

Ces appels ne sont pas entendus dans l’ensemble. Les Turcs se rendent compte qu’ils n’ont aucun intérêt à acheter des livres turques avec leurs dollars si la livre continue à perdre de la valeur. D’autant que la principale raison de la chute de la livre, c’est la politique monétaire de Recep Tayyip Edogan, qui consiste à baisser les taux d’intérêt de la Banque centrale au moment où les autres économies augmentent leurs taux pour lutter contre l’inflation.

Chaque baisse de taux provoque une baisse de valeur de la livre, qui elle-même entraîne l’inflation… Une inflation record, de 80% sur un an, selon le taux officiel. Le gouvernement a certes développé en fin d’année dernière un mécanisme de garantie des dépôts, censé protéger les avoirs en livres contre les fluctuations du taux de change. Mais cet instrument n’a pas eu l’effet escompté, c’est-à-dire encourager les Turcs à convertir leurs devises et à épargner en livres. Environ 70% des dépôts bancaires des Turcs sont détenus en devises.

Et ce sujet ne fait pas du tout rire Recep Tayyip Edogan, à en juger par le sort réservé aux auteurs des vidéos TikTok. Le parquet d’Istanbul a ouvert une enquête contre ces vidéos sur la base d’un article du code pénal turc qui condamne « l’insulte au chef de l’État ». Un crime puni, tout de même, d’une à quatre années de prison.

►À écouter aussi : Instabilité monétaire en Turquie: «Une livre turque basse pour pouvoir exporter le maximum»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne