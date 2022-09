Grèce: procès d’un ex-ministre accusé de «manquement au devoir» dans l'affaire Novartis

Le siège de l'entreprise pharmaceutique suisse Novartis à Bâle, en Suisse. Reuteurs/Arnd Wiegmann

À Athènes, l’actualité judiciaire est marquée par l’ouverture ce lundi 19 du procès d'un ancien ministre, Dimitris Papangelopoulos. Une audience en lien avec l’affaire Novartis, l’un des plus gros scandales de corruption à avoir ébranlé la Grèce ces dernières années. L’ancien ministre adjoint de la Justice du gouvernement Syriza est notamment poursuivi pour des pressions qu’il aurait exercées sur l’enquête consacrée à cette affaire de pots de vin. Via cette affaire, l’actuel gouvernement conservateur grec accuse même les dirigeants de l’époque d’avoir orchestré une forme de complot pour nuire à l’opposition de droite et de centre-gauche.