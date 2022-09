Guerre ou pas, les pèlerins juifs hassidiques se rendent en Ukraine cette année

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Sur son téléphone, Moché Lifchitz montre l’itinéraire de son voyage. Avec la fermeture de l’espace aérien ukrainien, le jeune homme s’envole d’abord pour Londres, puis pour la Moldavie, avant de poursuivre son long périple par la route jusqu’à Ouman.

Pour rien au monde, il aurait raté ce pèlerinage.

J’y vais tous les ans depuis l’âge de six ans. Cela fait donc 24 ans que je me rends chaque année à Ouman. J’y suis même allé en 2020 durant la pandémie, alors que les frontières étaient fermées. C’était très dur, mais j’y suis allé quand même. Et avec l’aide de Dieu, j’y retourne demain.