Italie: dans la dernière ligne droite avant les élections, Giorgia Meloni hausse le ton

À moins d’une semaine des scrutins législatifs en Italie, la campagne électorale s’enflamme. Pour faire la différence, dans cette dernière ligne droite avant le jour de vote, les candidats du parti de Mme Meloni ont haussé le ton, jusqu’à devenir parfois embarrassants pour leur cheffe.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rome, Anne Tréca

Avec une bonne longueur d’avance sur ses rivaux dans les sondages, le parti Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni a de bonnes chances de diriger le prochain gouvernement dans une coalition des droites.

Et pour arriver au pouvoir, Giorgia Meloni est passée à l’offensive tous azimuts. Elle s'attaque à tous les obstacles comme Salvini, son rival dans la coalition, ses adversaires de gauche ou encore le gouvernement de Mario Draghi et l’Union européenne.

Et dans le parti, la mobilisation est générale. Son bras droit a accusé le ministre des Affaires étrangères de dire du mal de l’Italie dans le monde entier, un autre de ses fidèles a dénoncé un double jeu des Allemands sur le gaz russe, un de ses candidats les plus importants a remis en question la primauté du droit communautaire sur le droit italien, soit la base de ce qui fait l’Union européenne depuis 60 ans.

Meloni, plus que jamais, promet aux Italiens un avenir souverain et nationaliste, et certains au parti s’enflamment. Un responsable local sicilien, candidat bien placé pour un siège de député, a d'ailleurs dérapé. Dans une publication sur Facebook, il a vanté son admiration pour Mussolini, et plus encore, pour Adolf Hitler. Une déclaration qui lui a valu d'être suspendu du parti.

Un cas isolé, mais qui inquiète. Avec ses accents nationaux-populistes, Giorgia Meloni risque de libérer la parole des nostalgiques du fascisme.

►À écouter aussi : Giorgia Meloni, le nouveau visage de l'extrême droite italienne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne