Mort d'Elizabeth II: au Royaume-Uni, la vie de tous les jours ne reprend pas encore tout à fait

Des Britanniques partagés à propos du futur roi Charles III

Les funérailles de la reine ont donné lieu à des cérémonies grandioses et solennelles à Londres. Les Britanniques ont assisté massivement à la procession du cortège funéraire, pour rendre un dernier hommage à leur reine. Maintenant qu’une page se tourne, que pensent ces Britanniques de Charles III, leur nouveau roi ? Devant l’abbaye de Westminster, la foule se disperse après les funérailles d’Elizabeth II. C’est désormais son fils, Charles, qui prend la relève. Fera-t-il un bon roi ? Evelyn, 88 ans, est sceptique :« Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. J’étais une fan absolue de la reine, alors je ne sais pas quoi penser du roi Charles ! »



Charles, qu’on a vu perdre patience à plusieurs moments ces derniers jours, n’a pas toujours bénéficié d’une bonne image auprès du public. Mais Beverley veut croire qu’il a évolué avec l’âge. Elle est interrogée par nos envoyés spéciaux à Londres, Murielle Paradon et Bertrand Haeckler. « Charles a mûri, il a appris de sa mère, estime-t-elle. Il est devenu plus chaleureux, plus accessible. J’étais impressionnée de le voir, un jour seulement après avoir perdu sa mère, il revenait de Balmoral, il est descendu de sa voiture et il est allé saluer les gens. Je trouve que c’est un très bon début. »

De son côté, Ivy, 19 ans, préfère se concentrer sur les idées portées par le nouveau roi. «J e pense qu’il sera différent, mais pas forcément en mal. Il est en avance sur son temps, ça je le sais. Beaucoup de gens parlent du changement climatique aujourd’hui, mais lui, il en a parlé depuis longtemps. Et je pense qu’en cela, il est moderne », dit-elle. Un roi âgé de 73 ans qui suscite en tout cas beaucoup d’attentes.